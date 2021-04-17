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Gündem İslam'ı ayrıştıran tüzüğü imzalamamıştı... Fransız askerlerden Türk başkana ölüm tehdidi!
Gündem

İslam'ı ayrıştıran tüzüğü imzalamamıştı... Fransız askerlerden Türk başkana ölüm tehdidi!

Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) Başkanı Fatih Sarıkır, ölümle tehdit edildiğini duyurdu. Fatih Sarıkır, sosyal medyadan ölümle tehdit edildiği mektubunun fotoğrafını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 19:34:00 -
İslam'ı ayrıştıran tüzüğü imzalamamıştı... Fransız askerlerden Türk başkana ölüm tehdidi!

Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) Başkanı Fatih Sarıkır, ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

Sarıkır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ölüm tehdidi içeren mektup aldığını ve buna ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

"Son zamanlarda Müslüman topluma yönelik saldırıların artmasından duyduğum büyük kızgınlığımı ve korkumu belirtiyorum." ifadesini kullanan Sarıkır, cami duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazılmasının, camileri kundaklama girişimlerinin, Müslümanlara karşı tehdit ve hakaretlerin arttığını kaydetti.

Sarıkır, bu zarar veren durum karşısında kolektif farkındalık çağrısı yaptığını aktardı.

Fatih Sarıkır, ölümle tehdit edildiği mektubunun fotoğrafını paylaştı.

Mektupta ölüm tehdidin yanı sıra "Fransa'da bulunan veya yurt dışında operasyonda olan" bir grup askerin, "vatanını" ve "Fransız kimliğini" korumak istediği belirtilerek, "Çok geç olmadan eyleme geçecekler. Böylece maruz kaldığımız korkunç her şey bitecek." ifadesine yer verildi.

İslam'ı ayrıştıran tüzüğünü imzalamayı reddetmişti

CIMG, Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğünü" imzalamayı reddetmesi nedeniyle son dönemde hükümetin yoğun eleştirilerine maruz kalıyor.

Ülkede başörtülü gazeteci Nadiya Lazzouni de yaklaşık 10 gün önce ölüm tehdidi aldığını belirtmişti.

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