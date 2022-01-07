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Kadın - Aile İslam'da kadın ve aile semineri düzenlendi
Kadın - Aile

İslam'da kadın ve aile semineri düzenlendi

Elazığ’da "İslam'da aile ve kadın" semineri düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 12:54:00 - 2022-01-07 12:56:23
İslam'da kadın ve aile semineri düzenlendi

Elazığ'ın Karakoçan İlçe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezindeki bayan kursiyerlere 'İslam'da aile ve kadın' konulu seminer verildi.

İslam ve kadın

Karakoçan Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi tarafından kursiyerlere yönelik eğitimler devam ediyor. Eğitimler kapsamında kursiyerlere yönelik 'İslam'da aile ve kadın' semineri düzenlendi. Düzenlenen seminere Kovancılar İlçe Müftüsü Mahmut Yegin konuşmacı olarak katıldı. Seminerde İslam'da aile yapısı, Peygamber Efendimiz'in hanımlarına karşı tutumu, eşlerin birbirine ve çocuklara karşı sorumlulukları, sosyal medyanın doğru kullanımı konuları anlatıldı.

Seminer soru cevap kısmıyla son buldu.

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