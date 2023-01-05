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Gündem İslam'a sövmenin bir bedeli olmalı!
Gündem

İslam'a sövmenin bir bedeli olmalı!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Eda Taşpınar'ın cami içindeki ahlak dışı pozunu değerlendirdi. Dr. Şenocak İslami değerlere hakaret etmenin cezai yaptırımı olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 01:12:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Eda Taşpınar'ın cami içinde verdiği ahlak dışı pozları kamuoyunda infiale sebep oldu.

Bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade veren Taşpınar, insanlarla alay eder gibi, "Fotoğraf çektiğim yerin bir ibadethane olduğunu anlamamıştım." dedi.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İslami değerlere hakaret etmenin cezai yaptırımı olmadığına dikkat çekerek, "Bir heykele sövmenin bile cezası varken, İslam'a sövmek sanat oluyor, özgürlük oluyor. Bunun bir bedeli olmalı." dedi.

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