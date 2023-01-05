İslam'a sövmenin bir bedeli olmalı!

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Eda Taşpınar'ın cami içinde verdiği ahlak dışı pozları kamuoyunda infiale sebep oldu.

Bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade veren Taşpınar, insanlarla alay eder gibi, "Fotoğraf çektiğim yerin bir ibadethane olduğunu anlamamıştım." dedi.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İslami değerlere hakaret etmenin cezai yaptırımı olmadığına dikkat çekerek, "Bir heykele sövmenin bile cezası varken, İslam'a sövmek sanat oluyor, özgürlük oluyor. Bunun bir bedeli olmalı." dedi.