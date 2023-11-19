İslam’a nefret kustuğunda neredeydiniz? Metin Uca’ya çıtını çıkaramayanlardan camide şov

Tesettürlü Müslüman kadınlara, “Cadı” diyen ve benzeri birçok rezaletle İslam’a olan düşmanlığını açıkça belli eden Metin Uca isimli sunucu öldü. Hayattayken açıkça dini inancı olmadığını ve öldükten sonra yakılmak istediğini belirten Metin Uca için Ankara’da namaz kılındı.

İstanbul'da yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Metin Uca'nın cesedi, Ankara Kocatepe Camii’ne getirildi.

Uca’nın cesedi, burada kılınacak cenaze namazının ardından Kocatepe Mezarlığı’na defnedilecek.

Metin Uca için cenaze namazının kılındığı sırada bir grubun “Camiye getirilmeyi istemiyordu” diyerek bağırdığı duyuldu. Bunun üzerine cenazeye katılanlar ve imam, Metin Uca’nın vasiyetini hatırlatan insanlara tepki gösterdi. Namaz kılanların arkasından bir grubun ise yuhalamaları yine imamın araya girmesiyle son buldu.

Yaşananlar, “Yaşarken İslam’a nefret kusan ve camiye getirilmek istemeyen Metin Uca’ya ses çıkaramayanlar ve tek kelime edemeyenler, şimdi ‘Camiye getirilmeyi istemiyordu’ diyerek onun vasiyetini hatırlatanlara tepki gösterip yuhalıyorlar” yorumlarına neden oldu.

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