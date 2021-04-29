İslam’a nasıl saldıracaklarını şaşırdılar! Bu yaptığınızı gavur yapmaz

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Kolombiya'da bir Katolik Hristiyan okulu öğretmeni, Zoom üzerinden yapılan derse ara verdi. Fizik öğretmenliği yapan Hristiyan Ruben Dario Parras, ders arasında bilgisayarının kamerasını kapatmayı unuttu.

Öğrencilerinin kendisini gördüğünü fark edemeyen Parras, eşini yanına çağırarak münasebette bulundu.

Bu anlara dersteki tüm öğrenciler şahit oldu.

Oda TV yine İslam’ı hedef aldı

Yaşanan bu skandalın ardından, Türkiye’nin milli ve manevi tüm değerlerine savaş açan küreselcilerin taşeronluğunu yapan Oda TV isimli tetikçi haber sitesi, dersin İslami bir okulda okutulduğu ve söz konusu rezilliği yapan adamın İslami bir ders veren öğretmen olduğu algısı oluşturmaya kalkıştı.

Söz konusu haberi manşetten duyuran tetikçi oda, “Din okulu hocası fena yakalandı” başlığını kullandı.

Haberiyle, yaşananların İslami bir okulda meydana geldiği algısı oluşturmaya çalışan site, artık İslam’a saldırmak için Hristiyanları bile kullanmaya başladı!..

İşte o skandal haber: