Yemeğin ayırt edici özelliklerinin arasında en önemlisi köftedir. Bu tarifle kolayca ıslama köfte yapabileceksiniz.

Islama köfte tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler:

-500 gram kıyma

-1 adet kuru soğan

-1 su bardağı ekmek içi

-1 yemek kaşığı süt

-1 silme tatlı kaşığı tuz

-1 tatlı kaşığı kimyon

-1 silme tatlı kaşığı karabiber

-2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sunum için:

-18 dilim ekmek

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 tepeleme tatlı kaşığı toz kırmızı biber

-5 su bardağı su

-1 adet et bulyon

Nasıl yapılır?

Köfte için gereken kıymayı derince bir kaba alın, içerisine soğanı rendeleyin ve gereken diğer malzemeleri de ekledikten sonra güzelce yoğurun. İyice yoğurduğunzu köfte harcını, streç filmle kapatın ve yaklaşık 1 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın. Köfte harcı iyice dinlendikten sonra şekillendirin ve ızgara da ya da az yağda kızartın. Köfteler pişerken, diğer tarafta bir tencereye suyu alın, su kaynamaya başlayınca içine et bulyonu atın ve et bulyon eriyene dek karıştırın. Küçük bir tavada tereyağını eritin ve içerisine toz kırmızı biberi atın, hızlıca birkaç kez karıştırın ve ocağın altını kapatın. Hazırladığınız tereyağlı biberi, et suyuna boşaltın ve güzelce karıştırın. Dilimlediğiniz ekmeklerden birer birer alın, hazırladığınzı et suyu sosuna batırın ve ızgarada her iki yüzünü de hafifçe kızartın. Soğanları ve domatesleri dilimleyin, biberleri de yıkayın ve hepsini ızgara da hafifçe közleyin. Servis tabağına ızgarada kızarttığınız ekmek dilimerini alın. Üstlerine sostan çok az bir miktar daha gezdirin. Köfteleri de üzerine dizin. Afiyet olsun.