"İslam'a karşı savaşımıza yardım edin" diyerek harekete geçtiler! Suriye'ye asker gönderdiler

Fransa'da SOSCO isimli aşırı sağcı grubun "İslam'a karşı savaştığı için" Esed rejimine maddi yardımda bulunduğu ve gönüllü savaşçı gönderdi.

SOS Chrétiens d'Orient (Ortadoğu Hristiyanları için Alarm) isimli Fransız İslam karşıtı ve aşırı sağcı kuruluşun İslam karşıtlığı ortak paydasından hareketle Suriye'de Beşar Esed rejimine destek sağladığı ortaya çıktı.

Kuruluşun lideri François-Xavier Gicquel'in Esed rejimi saflarında Hristiyan güçlerle birlikte savaşmak üzere Suriye'ye İslam karşıtı Fransız gönüllüler gönderdiği, bu gönüllülerin Esed rejimi güçleriyle birlikte Suriye halkına karşı çeşitli suçlara karıştığı belirtiliyor.

SOS Chrétiens d'Orient'in Esed rejimi saflarında savaşan Hristiyan milislere yardımlarda da bulunduğu, bu paraları da Fransa'da "Suriye'de İslam'a karşı savaşımıza yardım edin" sloganıyla topladığı ortaya çıktı.

2012'de kurulan SOS Chrétiens d'Orient'in 2014'ten beri Suriye'de faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

SOSCO, kendisini yardım derneği olarak lanse eden ve bununla birlikte İslam karşıtı görüşlerini kamuoyuna açıklamaktan çekinmeyen bir kuruluş.

Faaliyetleri nedeniyle Fransa'da 18 aylık soruşturmadan geçen kurumun, Suriye'de herhangi bir insani yardımda bulunmadığı, savaşta kullanması için Esed rejimine maddi yardım sağladığı ve Suriye halkına yönelik katliamlara karıştığının tespit edildiği açıklandı.

Soruşturmadan sonra silahlı fotoğraflar kaldırıldı

SOS Chrétiens d'Orient'in sosyal medya hesabından geçmişte Suriye'deki askeri faaliyetlerine dair resim ve bilgiler paylaşılırken, soruşturmadan sonra bu verilerin kaldırılması ve sadece Hristiyanlara yardımda bulunulduğuna dair verilerin paylaşılması dikkat çekiyor.

İslami kuruluşları sırf fikirlerinden dolayı yargılamadan ani kararlarla kapatmakla eleştirilen Paris yönetiminin, soruşturmada ortaya çıkan delillere rağmen SOS Chrétiens d'Orient'i kapatmaması ve mensuplarına herhangi bir cezai işlemde bulunmaması tepki çekiyor.

Kaynak: Mepa News