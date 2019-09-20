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İslam'a inanların sayısı yüzde 15 arttı

Bediüzzaman Said Nursi'nin 'en yüksek gür sada İslamiyet'in olacaktır' ifadelerini hatırlattı

20 Eylül 2019 Cuma 20:20
İslam'a inanların sayısı yüzde 15 arttı

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Yapılan bir istatistik çalışması ile dünya genelindeki insanların hangi dinlere inandığının rakamları açıklandı. Sonuçlara göre İslam Dini 1960 yılından 2019'a kadar hızla yayılırken, günümüzde bir buçuk milyara yakın insanın Müslümanlığı kabul ettiği belirtildi.

Yapılan bir istatistik çalışması ile dünya genelinde insanların hangi dinlere inandığının rakamsal verileri açıklandı. 1960 yılından 2019'a kadar Müslüman olanların sayısı hızla artarken, günümüzde bir buçuk milyara yakın kişinin Müslüman olduğu belirtildi.

1960 yılında 100 milyon olan Müslüman sayısı, 50 yılda 15 kat artarken Hristiyanların sayısı ise zıt oranda azaldı.

Yapılan araştırma sonuçları akıllara Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri'nin şu ifadelerini getirdi:

"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada İslamiyet'in olacaktır."

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 20:20
  1. İslam

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah2 dk önce
    İslama inanan ülkeler genelde geri kalan ülkeler olduğu için 6-7 çocuk yapıyor. O yüzden müslümanlar artıyor. Gelişmiş ülkelerde ise doğum oranı düşük ama dünyayı yönetiyorlar. 1 tane avrupalı mühendis 1000 tane müslüman işçiden daha değerli.

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