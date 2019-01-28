0553 313 94 23

İslam’a Hollywood’la saldırı

Küresel eşkıya ABD, yerle bir olan imajını düzeltmek için sinemayı bir propaganda aracı olarak kullanıyor. Osmanlı’ya hakaret üstüne hakaret savuran Amerika’nın film endüstrisi Hollywood filmlerinde, dinimizi ve ecdadımızı aşağılayan sahnelere sıkça yer verilmesi ve Osmanlı’dan bahsedilirken “zalim bir toplum” portresi çizilmesi dikkat çekiyor.

28 Ocak 2019 Pazartesi 09:23
İslam’a Hollywood’la saldırı

Yıllarca Osmanlı İmparatorluğu’na yüklü miktarda vergi ödeyen, şanlı Osmanlı paşalarının elini öpen ABD, yerle bir olan imajını düzeltmek için yıllardır sinemayı bir propaganda aracı olarak kullanıyor. Kendi mağlubiyetlerini dünyaya “zafer” diye pazarlayan ABD’nin küresel film endüstrisinin en güçlü temsilcisi konumunda bulunan Hollywood filmlerinde, Türk kültürünü aşağıladığı, Osmanlı’yı ise terör estiren bir devlet gibi gösterdiği belirlendi.

Osmanlı’yı “zalim toplum” olarak gösteriyorlar

ABD medyası ve özellikle sinema sektörü, onyıllardır televizyon ekranlarına taşıdıkları figürlerle algı operasyonunda başı çekiyor. Hollywood-Pentagon işbirliği ile servis edilen filmler, ABD’nin savaş propaganda aracı olarak hizmet veriyor. Uzun yıllar boyunca dünyanın süper gücü olarak doğudan batıya, kuzeyden güneye adaletle hükmeden Osmanlı’dan intikam almak isteyen ABD, beyaz perde üzerinden küstahça mesajlar veriyor. Dünyayı kan gölüne çeviren ABD’nin kendi film ve dizilerinde, Osmanlı Devleti’nden bahsedilirken; “zalim bir toplum” portresi çizilmesi dikkat çekiyor.

Haçlı ruhu filmlere yansıyor

ABD’nin küresel film endüstrisinin en güçlü temsilcisi konumunda bulunan Hollywood filmlerinde, tarihi zaferlerle ve seferlerle dolu ecdadımız, âdete “zevk düşkünü” olarak tanıtılıyor. Kendi oluşturduğu gerçeklerle İslam’ı ötekileştirmeye çalışan ABD’nin en büyük silahı olan Hollywood film endüstrisinde, İslam Birliği’nin son kalesi Osmanlı Devleti’ni İslam’dan uzak bir devlet olarak yansıtmaları; kadim haçlı ruhunu ortaya koyuyor.

Hükümdarı öldürdüler!

ABD menşeli ‘Dracula: Başlangıç’ filminde, Dracula’nın ‘acımasız sultan’ olarak yansıtılan Fatih Sultan Mehmet’e karşı savaşması dikkat çekiyor. “Bazen dünyanın başka bir kahramana ihtiyacı yoktur, bazen ihtiyacı olan şey bir canavardır” cümlesi ile başlayan filmde, Kont Dracula, vahşi, acımasız, kadın ve çocuk katili bir millet olarak gösterilen Osmanlılara karşı savaşıyor. Son sahnesinde; Fatih Sultan Mehmet, Dracula tarafından ısırılarak öldürülüyor.

ABD dizisi Da Vinci’nin Şeytanları’nda ise Osmanlı’ya fethedilen şehirdeki kadınlara tecavüz ettiği ve erkeklerin köleleştirildiği ithamlarında bulunuluyor. “Da Vinci’nin Şeytanları” (Da Vinci’s Demons) isimli dizide aynı zamanda Sultan Bayezid üzerinden bir ‘Barbar Osmanlı’ profili çiziliyor. Papa’nın yerine geçmiş olan sahte bir Papa’nın huzuruna çıkan Şehzade Bayezid, hırsızlıkla suçlanıyor.

İngilizce konuşan subayımız

Amerikan yapımı ‘The Promise’, ilk duyurulduğundan beri Türkiye’de tepki çekmeye başlamıştı. Sözde Ermeni soykırımını konu alan ilk Hollywood filmi olarak dikkat çeken yapım Charlotte Le Bon, Christian Bale ve Oscar Isaac gibi isimleri barındırıyor. Film, “gerçeklere dayalı” şeklinde duyurularak, Türklerin Ermenileri katlettiğini yalanını savunuyor. Amerikalı bir hemşire ile bir Osmanlı subayı olan İsmail arasındaki ilişkiyi konu edinen ‘The Ottoman Lieutenant’ filmi de büyük tepki çekmişti. Hollywood yapımı filmde, Osmanlı subayının İngilizce emir vermesi ve Türkçeyi zar zor konuşması açıkça göze çarpıyor.

Osmanlı’ya vergi ödüyordu

Amerika Birleşik Devletleri gemilerini üst üste kaybetmeye başlayınca Osmanlı Devleti ile 22 maddeden oluşan bir anlaşma yaparak bütün Akdeniz’deki faaliyetleri için Osmanlı’ya vergi ödemeye başladı. Ayrıca Cezayir’de bulunan esirlerin bırakılması için de 642.500 dolar ödedi. 5 Eylül 1795 yılında imzalanan ve dili Türkçe olan Dostluk ve Barış Anlaşması’na göre Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez bir devlet tarafından vergiye bağlanmış oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 09:23
  1. Osmanlı İmparatorluğu
  2. Osmanlı paşaları
  3. ABD
  4. Türk kültürü
  5. Osmanlı
  6. Hollywood-Pentagon
  7. propaganda
  8. Hollywood
  9. İslam
  10. İslam Birliği
  11. Dracula: Başlangıç
  12. Fatih Sultan Mehmet
  13. Kont Dracula
  14. Da Vinci’nin Şeytanları
  15. Da Vinci’s Demons
  16. Sultan Bayezid
  17. Barbar Osmanlı
  18. The Promise
  19. Sözde Ermeni soykırımı
  20. Charlotte Le Bon
  21. Christian Bale
  22. Oscar Isaac
  23. gerçeklere dayalı
  24. Osmanlı subayı
  25. The Ottoman Lieutenant
  26. Amerika Birleşik Devletleri
  27. Cezayir
  28. Dostluk ve Barış Anlaşması
  29. Türkçe

YORUM YAZ

  • ihsanihsan15 dk önce
    abd baştan beri holwudu sahte yalan iftira mizansenlerle islam türk düşmanlığı yapmıştır bu filimler sakın trükiyeye sokulmasın
  • Kayı Boyu IYIKayı Boyu IYI24 dk önce
    bunlar iyice g.t oldular artık. bu saatten sonra ya kendi kafanıza sıkacaksınız. yada yine kendi kafanıza sıkacaksınız. bir insan hırsız damgası yedimi. bittiiii. o artık kıyamete kadar hırgıstır. işte ey abd. sende bu damgayı yedin. ne yapsan nafile. Osmanlının bo....na kurban olun. dua edin siz şehzade Mustafa'nın yaşamadığına. yoksa oturduğunuz kıtanın adı Osmancık olurdu.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Piyasa güne artı rezervle başladı
  1. Piyasa güne artı rezervle başladı
  2. Borsa, haftaya yatay başladı
  3. Turan Hançerli kimdir? CHP Avcılar..
  4. Ferat Üngür kimdir nerelidir? Ferat..
  5. İlk adım hallerde atılacak, zabıtalar..
  6. Erdem Gül kimdir? CHP Adalar belediye..
  7. Meksika'da korucular arasında çatışma:..
  8. Dolar/TL, 5,2630 seviyesinde işlem..
  9. Battal İlgezdi kimdir? CHP Ataşehir..
  10. LGBTİ’li sapkınlar dehşet saçıyor
  11. Gezi'deki oyun şimdi Venezuela'da!
  12. Sivasspor evinde kaybetmiyor
  13. Şenol Şanal kimdir hangi görevlerde..
  14. Sanat galerisi gibi metro
  15. Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
  16. Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Filou
  17. Ayhan Akyüz kimdir hangi görevlerde..
  18. Show’un kadına şiddet haberi mizansen..
  19. VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay..
  20. Atlı Konak'ta yeniden 'Boşnak..
CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!
ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!

Günün Karikatürü

27 Ocak 2019
Sapkın proje yine sahnede
Sapkın proje yine sahnede
Abdullah Gül'e suikast girişimi iddiası! 'Araca zehirli gaz veriliyor'
Abdullah Gül'e suikast girişimi iddiası! 'Araca zehirli gaz veriliyor'