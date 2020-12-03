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Aktüel İslam'a hakaret içeren paylaşımlar yapan sanığın davasında karar
Aktüel

İslam'a hakaret içeren paylaşımlar yapan sanığın davasında karar

Sosyal medyada İslam dinine hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık Mehtap Balaban, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı - Mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:29:24 -
İslam'a hakaret içeren paylaşımlar yapan sanığın davasında karar

İSTANBUL (AA) - Sosyal medyada İslam dinine hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Mehtap Balaban'ın avukatı Ümit Demir katıldı.

Balaban'ın avukatı Ümit Demir, müvekkilinin paylaşımlarında suç oluşturabilecek bir ibare olmadığını ifade ederek, "Müvekkilim çocuk istismarına ve terör örgütlerinin dini kullanmalarına sitem etmiştir. Müvekkilim duruşmada belirttiği üzere yanlış anlaşılmıştır. Beraatini talep ederiz." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celsede verdiği mütalaayı tekrar ederek, dosya kapsamında yapılan incelemede sanığın yapmış olduğu paylaşımların sadece bir tanesinin tarihinin belli olduğunu ve diğer paylaşımların tarihlerinin belli olmadığını belirtti.

Mütalaada, "Her ne kadar paylaşım sayısı birden fazla ise de paylaşımların aynı günde mi ya da farklı günde mi yapıldığının tespit edilemediği, bu durumda aynı gün içerisinde yapılan paylaşımların tek suç olarak kabul edilmesi gerektiği ve zincirleme suç açısından farklı günlerde paylaşım yapıldığına dair tespit bulunmaması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'ndaki 'zincirleme' maddesi açısından 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesinin uygulanması gerekmektedir." denildi.

Mütalaada, sanık Mehtap Balaban hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mahkeme, sanık Mehtap Balaban'ı "halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırarak, sanığın birden fazla paylaşım yaptığı sabit olduğundan cezasını 7 ay 15 güne çıkarttı.

Sanığın yargılama sürecinde mahkemeye karşı saygılı tutumu, cezanın sanığın geleceği üzerinde olası etkilerini göz önüne alan mahkeme, sanığın cezasını 6 ay 7 güne indirerek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehtap Balaban'ın 9 Eylül'de Twitter hesabından, ellerinde Kur'an-ı Kerim ile silah bulunan erkek ve kadın fotoğrafı paylaşarak yorum yaptığı, sonrasında aynı hesabından camide namaz kılan erkek ve kız çocuğunun olduğu bir görseli de yorumla paylaştığı belirtilmişti.

Sanığın bu paylaşımlarla üzerine atılı suçları değişik zamanlarda birden fazla işlediği belirtilen iddianamede, Balaban'ın "zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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