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İSLAM İslam zarar veren başıboş köpekler için ne emrediyor? Dr. İhsan Şenocak cevapladı!
İSLAM

İslam zarar veren başıboş köpekler için ne emrediyor? Dr. İhsan Şenocak cevapladı!

Yeniakit Publisher
2024-05-22 23:51:00 - 2024-05-22 23:52:08

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, başıboş sokak köpeği tartışmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Dr. Şenocak, "İslam hayvan hakkını 15 asır önce ilan etti. Ama hayvanın insanın hukukuna tecavüz ettiği yere kadar hakkı var." dedi.

"O zaman şeriatın hükmü nedir?" sorusunu cevaplayan Dr. Şenocak, "O hayvanlar ya tecrit edilir ya da devlet tarafından öldürülürler. Devlet bunu yapar." ifadelerini kullandı.

Dr. İhsan Şenocak, sözlerinin devamında başıboş köpeklerden rant elde edenlere dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şimdi köpek maması piyasası milyar dolarlık bütçeye sahip. Dolayısıyla o mamalardan kazanç elde edenlerin hatırına kaç tane çocuk köpek korkusuyla kendini arabanın altına atıyor. Bu bir cinayettir. İslam'a göre, İslam devleti başkanı buna müdahil olmalıdır. Ya tecrit etmeli ya da tecrit yetmiyorsa itlaf etmelidir. Kimse bu nasıl olur demesin."

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