İslâm yurdunun kalbi Akif Emre rahmetle anılıyor

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Sezai Karakoç ve dostu olduğu merhum Aliya İzzetbegoviç çizgisinde, onurlu bir hayat yaşayan Emre, geçirdiği kalp krizi sonucu 23 Mayıs 2017 sabahı 60 yaşında hayata veda etti. Yayıncılık, gazetecilik, televizyonculuk yapan Emre’nin temel amacı Müslümanca yaşamak ve sesinin ulaştığı her yerde İslam dünyasını anlatmaktı. Daha çok dış haber ve dış politika ağırlıklı projelerde çalıştı ama Akif Emre için dış haberler dünya Müslümanlarıydı. İslam coğrafyasında düşen her yaprakla, yaşanan her acıyla yakından ilgilenen Emre sadece Türkiye’de değil birçok Müslüman ülkede rahmetle anılıyor.