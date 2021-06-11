İslam ülkesinde yeni gelişme! 14 Haziran'da bitecekti, uzatma kararı aldı

Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında görülen yoğun artışa karşı 1-14 Haziran dönemi için ilan edilen tam karantina uygulaması iki hafta daha devam edecek.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda hükümetin, tam karantinanın süresini uzatmayı uygun bulduğunu açıkladı.

Bu kapsamda, 14 Haziran'da bitmesi planlanan tam karantina uygulamasının 28 Haziran'a kadar süreceğini belirten İsmail, karantina kurallarında bir değişiklik olmayacağını ifade etti.

Şimdiye kadar 646 bin 411 vaka görülen Malezya'da virüs nedeniyle 3 bin 768 kişi yaşamını yitirdi.

81 bin 575 kişinin Kovid-19 tedavisi gördüğü ülkede, halen 905 hasta yoğun bakımda bulunuyor.