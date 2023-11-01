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Dünya İslam ülkeleri kınamakla kalsın ABD'den İsrail'e bir ziyaret daha!
Dünya

İslam ülkeleri kınamakla kalsın ABD'den İsrail'e bir ziyaret daha!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 23:58:00 -
İslam ülkeleri kınamakla kalsın ABD'den İsrail'e bir ziyaret daha!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cuma günü yeniden İsrail ve Ürdün'ü ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların 7 Ekim’den patlak vermesinden bu yana üçüncü kez İsrail’i ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, Blinken, cuma günü İsrail ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini belirterek, "Blinken, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkına desteğimizi yineleyecek ve sivil kayıpları en aza indirmek için tüm önlemlerin alınması gereğinin yanı sıra insani yardım sağlama çalışmalarımızı da tartışacak" dedi.

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