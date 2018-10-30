İslam Slimani'ye yönetimden ağır darbe
Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 3-1 yenildiği maçta kırmızı kart görerek oyundan atılan İslam Slimani'ye yönetimden ceza geliyor.30 Ekim 2018 Salı 10:20
Fenerbahçe'nin sahasında Ankaragücü'ne 3-1 yenildiği karşılaşmada , maçın hakemi Hüseyin Göçek'e yaptığı itirazlar sonrası kırmızı kart görerek, takımını gelecek hafta ezeli rakipleri Galatasaray ile yapacakları karşılaşmada yalnız bırakan Slimani'ye ağır para cezası kesileceği belirtildi.
Oyuncunun, gereksiz yaptığı itirazlar sonucu kritik derbiyi kaçıracak olmasının 'Kabul edilemez' olarak değerlendirildiği ve para cezası kesileceği öğrenildi.
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