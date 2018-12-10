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Islam Slimani'ye talip çıktı!

İngiliz ekibi Fulham'ın yeni patronu Claudio Ranieri'nin Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Islam Slimani'yi istediği iddia edildi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 20:34
Islam Slimani'ye talip çıktı!

Fenerbahçe'de sezon başında bu yana istenen performansın çok uzağında kalan ve son haftalarda eleştirilmeye başlanan Islam Slimani, kiralık sözleşmesi sona ermeden Premier League'e dönebilir.

İngiliz basınında yer alan haberde, gol yollarında alternatiflerini arttırmak isteyen Fulham menajeri Claudio Ranieri'nin, Islam Slimani ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Slimani için devreye giren Fulham, sarı-lacivertlilerin kiralık sözleşmesini feshetmesi halinde Slimani için Leicester City'e teklif yapması bekleniyor.

Ranieri'nin Leicester City'i Premier League'de şampiyon yaptığı dönem takımda olan Slimani'yi yakından tanıdığı için öncelik vereceği belirtildi. Sezon başında Leicester City'den kiralanan Slimani Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 resmi maçta sadece 4 gole imza atabildi. (Sporx)

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 20:34
  1. Islam Slimani
  2. fulham
  3. Claudio Ranieri
  4. Fenerbahçe

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