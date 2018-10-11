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Islam Slimani’den şoke eden haber geldi!

Cezayir Milli Takımı doktoru Benazieb Mohamed, Slimani’nin sağlık durumuyla ilgili detayları aktardı, Türkiye’den sakat geldiğini belirterek “Fenerbahçe’nin son maçında sakatlanmış” dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:27
Islam Slimani’den şoke eden haber geldi!

Fenerbahçe’nin sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan futbolcusu Islam Slimani’nin durumu belli oldu. Futbolcu, Başakşehir ile oynadıkları maçı sağlam tamamlamış ancak milli takım kafilesine katılmak üzere ülkesine gittikten sonra sakat olduğu gerekçesiyle Benin maçı kadrosundan çıkarılmıştı. 

‘Sağ uyluk arkası kas sakatlığı’ 

Cezayir Milli Takımı doktoru Benazieb Mohamed, milli takım kampında futbolcunun muzdarip olduğu sakatlığın detayını açıkladı. Mohamed “Slimani’nin sağ uyluğunun arkasından kas sakatlığı var” dedi.

‘Tedavisine Fenerbahçe’de devam’  

Yıldız futbolcunun Cezayir’de sakatlanmadığını savunan doktor “Slimani buraya Türkiye’den sakat geldi. Orada oynadığı son maçta sakatlanmış. Kendisi de bunun farkındaydı. Yaptığımız tetkiklerin sonucunda sağ uyluğunun arkasından kas sakatlığı yaşadığını tespit ettik. Bu gelişmelerin üzerine teknik direktörümüz kendisine kamptan ayrılması ve Fenerbahçe’ye dönmesi için izin verdi. Tedavisine orada kulübü tarafından devam edilecek” dedi. (Skorer)

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 13:27
  1. Islam Slimani
  2. Fenerbahçe

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