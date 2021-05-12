İslam ordusu acilen kurulmalı!

Göksel Çağlav Ankara



9’u çocuk 24 savunmasız Müslüman’ın hayatını kaybettiği, yüzlerce Müslüman’ın da yaralandığı saldırıları BM, NATO ve AB gibi kuruluşlar sadece ‘yarım ağız kınamak’ ve ‘endişe duymakla’ yetinirken aynı tavrı Müslüman ülkelerin de sergilemesi, “İslam ordusu” kurulmasını bir kez daha gündeme taşıdı.

Geç bile kalındı!

Emekli İstihbarat Albay, Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ, Akit’e yaptığı açıklamada, dünyada eninde sonunda din odaklı bir savaş yaşanacağını, bunun Haçlılarla İslam devletleri arasında yaşanacağını belirterek “Bunun da zaten olmasını en çok olmasını isteyen Siyonist kanat. Ve bu gözü dönmüş kitlenin hedefi Armageddon denilen savaşı başlatmak. Dolayısı ile sizin böyle kaçamayacağınız bir süreç için ciddi bir hazırlık içinde olmanız gerekir. İşte bu hazırlığın başlangıç noktası da Kudüs. Burada öncelikle Arap ve İslam alemi kendi rejimlerinin farklı ülkelerle girmiş oldukları iş birliğini bozmalıdır. Buradaki halkların öncelikle kendi rejimlerine bir kafa tutması, hesap sorması ve bunun üzerinden oluşturacakları baskıyla özellikle İsrail ve Kudüs konusunda bir takım yeni yaptırımlara kendi devletini götürmesi şart. İş bu noktaya geldiği zaman artık gerisi kolay” dedi.

Kısasa kısas

İsrail’in yaptıklarına en iyi cevabın kısasa kısas taktiği olduğuna da dikkati çeken Başbuğ, şöyle devam etti “Bu taktiği en iyi İsrail anlar. İsrail bugüne kadar bu taktiği çok iyi uygulayan bir kanlı yapı ve anladığı lisan da bu. İşte bunu uygulamak için sizin öncelikle elinizde askeri, silahlı bir güç olması lazım. İşte bu gücü oluşturmanın tek yolu NATO benzeri bir yapılanmayla bütün İslam alemini bir araya toplamak, burada her ülkenin belli miktarda, oranda silah ve personel ile yapacağı katkıyla ordu oluşturmak ve bu orduyu da Filistin bölgesinde konuşlandırarak bu tür meydana gelebilecek olaylara karşı bir yaptırım silahı olarak kullanmaktır. Şu an yapılabilecek en mantıklı iş bu. Türkiye bunun İslam İşbirliği Teşkilatı’nda ön hazırlığını yaptı, teklif çok büyük bir ilgi gördü, ama o ilgi salonda bitti. Herkes ülkesine döndü, o süreç başa sardı. Biz Türkiye olarak bu konuda önderiz, lideriz eğer diğer ülkelerden de olumlu adımlar gelirse, bu süreç hem faydalı hem de süratle geçilecek bir dönem olacak. Ümit ediyorum İslam devletleri ve Arap milletleri silkelenir ve kendilerine gelirler.”