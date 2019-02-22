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İslam okulları Hollanda’nın en başarılı eğitim kurumları

Ülkedeki İslam okulları, ilkokul son sınıfta yapılan seviye tespit sınavında tüm ilkokullar arasında üst üste beşinci defa en başarılı okullar oldu.

22 Şubat 2019 Cuma 12:26

Hollanda’da İslam okulları, ilkokul son sınıfta yapılan seviye tespit sınavında tüm ilkokullar arasında üst üste beşinci defa en başarılı okullar arasında yer aldı. Hollanda’da 53 islam okulunda 12 bin 500 civarında öğrenci eğitim görüyor.

RTL Haber tarafından yapılan araştırmaya göre, ülkedeki İslam okulları, Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının (OCW) onayladığı ilkokul son sınıf öğrencilerini kapsayan ve bütün okullar tarafından yapılan seviye tespit sınavında, 2018 yılında ortalama 7,4 ile en yüksek puanı aldı.

İslam Okulları Federasyonu (İSBO) Başkanı Gökhan Çoban, yaptığı açıklamada, İslam okullarının 5 yıldır en başarılı olmasının tesadüf olmadığını belirtti.

Çoban, ülkedeki ilk İslam okulunun 30 yıl önce açıldığını hatırlatarak, “İslam okulları artık Hollanda’nın vazgeçilmez bir parçasıdır. İslam okullarının çoğunda çalışan bazı öğretmenlerimiz eskiden İslam okullarında eğitim almış öğrencilerimizdir” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:26
  1. İslam Okulları Federasyonu
  2. İSBO
  3. Gökhan Çoban
  4. İslam okulları
  5. OCW

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  • YerliYerli1 sa önce
    Sokaklarda Hollandaca dışında konuşmayı yasak eden, Ana okullarında Noel kutlaması yapan Hollanda mı?

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