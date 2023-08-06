İslam Memiş'ten yeni tahmin, kritik uyarı geldi: Elinde altın ve doları olanlar bunu yapsın! O rakam 5 gün sonra geliyor

Yastık altında, kıyıda köşede altını olanlar dikkat! İslam Memiş açıkladı, o rakam 5 gün sonra geliyor! İslam Memiş'ten dolar ve altın yatırımcılarına kritik uyarı! "Bu fırsatlar yıl sonuna kadar gelmeyebilir"

Altın ve dolar yatırımcılarına uyarılarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Bu fırsatlar yıl sonuna kadar gelmeyebilir” Borsa İstanbul 7258 puanda, yüzde 1.26'lık değer artışı ile günü tamamladı. Borsa İstanbul 7174 seviyesine kadar geriledi. Sonra yükseldi. Kişisel beklentim kar satışlarına hazır olmak gerekiyor, ansızın satış gelirse bunun alım fırsatı olarak değerlendireceğiz.

Yabancı yatırımcılar da girişlerini hızlandırdı. 280 dolar hedef seviyesi var, bu seviyeleri görmeye devam edeceğiz. Düşüşleri alım fırsatı göreceğiz ama 7000 üzerinde alım düşünmüyorum.Dolar TL kurunda dalgalanma oldu, kafalar karıştı. Resmi kur ve serbest piyasalarda makas aralıkları devam ediyor. Resmi kur tarafında 26.95 karşımızda. 27.05 seviyesinde serbest piyasada. Türkiye'nin risk priminde artış oldu. Gerilemişti, 410'a kadar yükseldi ve dolar kurunda da 27 üzerinde ataklar gördük. 27 altında kalmak gibi bir düşüncesi var galiba, baskılanma devam ediyor. Doları TL'yi etkileyen bir faktör de dolar-euro'nun geri çekilmesi. Dolar endeksi de 102 doların üzerinde. Bu da pozitif etkiledi kuru. ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları Gram altın ağustos ayının başından bu yana düşüş eylemine girerken öngörülerini ortaya koyan İslam Memiş’ten yeni açıklama geldi. 5 gün sonra altında kıyamet kopacak. Elinde atını olanlar o günü beklesin diyerek uyardı!

Geri sayım resmen başladı!

Son dakika altın fiyatları flaş gelişme… Seçim sonrası rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları temmuz ayı itibariyle pik yapmıştı. Ancak ağustos ayının başından bu yana Altın fiyatlarında düşüş başladı. Gram altın 1678 liraya kadar gerilerken çeyrek altın 2.763 TL'den alıcı buluyor. Altın fiyatları ile ilgili ünlü Ekonomist İslam Memiş’ten de önemli açıklamalar geldi. Yastık altında Kıyıda köşede altın biriktirenler dikkat. O tarihi bekleyin gram altın resmen rekor kıracak. İslam Memiş bir gram altının 5 gün sonra geleceği yeni seviyeyi açıkladı. İşte İslam Memiş altın tahminleri…

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Elinde yastık altında Kıyıda köşede altın biriktirenler dikkat. İslam Memiş altın tahminleri ile bomba etkisi yarattı. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş eğilimini değerlendiren ünlü Ekonomist, bu düşüşlere Aldanmayın uyarısında bulundu. Ekonomist İslam Memiş, yeni altın tahminlerini de açıkladı.…

İSLAM MEMİŞ YENİ ALTIN TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş yatırımcısını endişelendirmişti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise bu düşüşün geçici olduğunu iddia etti. Özellikle ons Altın fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle gram altın fiyatlarının da gerilediğini belirten ünlü Ekonomist, ancak birkaç hafta içinde ons Altın fiyatlarının tepki Yükselişi göstereceğini ve 2000 doları göreceğini söyledi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatları ile ilgili de yeni tahminlerini duyurdu. Elinde kıyıda köşede yastık altında altını bulunanlara uyarılar yapan ünlü Ekonomist, düşüşlere aldanıp satmamak gerektiğine dikkat çekerken hala gram altında 2000 TL seviyesinin geleceğini dile getirdi.

6 AĞUSTOS 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Diğer yandan ağustos ayı başından bu yana düşüş eğilimi içinde olan gram altın fiyatları güncel olarak belli oldu. 6 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları şöyle oldu:

Gram altın fiyatı alış 1.677,34 TL, Satış 1.677,62 TL

Çeyrek altın kaç tl?

Çeyrek altın fiyatı alış 2.740,00 TL, Satış 2.775,00 TL

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın fiyatı alış 5.480,00 TL, Satış 5.551,00 TL

Tam altın fiyatı ne kadar oldu?

Tam altın fiyatı alış 10.951,00 TL, Satış 11.051,00 TL

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