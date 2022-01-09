İslam Memiş'ten yatırımcıya 'altın' değerinde tavsiye: 2022'de yüzde 80 değer kazanacak!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını ilgilendirecek açıklamalarda bulundu. An itibarıyla 797 lira olan gram altının 2022 yılında en az yüzde 80 değer kazanacağını belirten Memiş, yatırımcıya tavsiyelerde bulundu. "2022’de gram altının yıllık bazda en az yüzde 80 değer kazanacağını tahmin ediyorum." diyen Memiş, "Ben, uzun vadeci olduğumdan yıllık dalgalanmaları değil, yıllık geririsini takip edeceğim. Yatırımcısına da “yıllık fiyat dalgalanmalara değil, elinizdeki miktara odaklanın” mesajını veriyorum. Al-sat değil, al-yat." ifadelerini kullandı.

Dolar ve altın fiyatlarının yüksek seviyelerde olduğu sırada "dolar ve altın çökecek" öngörüsü yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in, henüz açıklamasının üzerinden 12 saat geçmeden iddiası gerçek olmuştu. Memiş, dolar kurunda yaşanan sert düşüşün ardından 'Bu fragman' diyerek düşüşün süreceğini söylemiş ve öngörüsü yine gerçekleşmişti. İslam Memiş bu kez de gram altınla ilgili tahminde bulunarak altın yatırımcılarına tavsiyelerde bulundu. BTCHaber’de yazan İslam Memiş 2022 yılında gram altın fiyatlarına dair altın yatırımcılarına yol gösterecek açıklamalarda bulundu.

İşte İslam Memiş'in o yazısı:

2021’de altının gram fiyatının 451 lira seviyesinden 1.057 lira seviyesine yükseldiğini gördük. 2021’in son işlem gününü 779 liradan tamamdı. Yani, 1 gram altın 1 yılda gramında 328 lira yükselerek yatırımcısına yüzde 73’e yakın getiri sağlamış oldu.

Yıllık bazda ise dip ve zirve seviyesini göz önünde bulundurduğumuzda 606 lira aralığında dalgalandı. Altının ons fiyatı, 2021’de manipüle edildiğinden (bilerek ve isteyerek) kötü bir performans sergiledi. 2021’e 1.898 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı 2021’i 1.829 dolar seviyesinden tamamladı. Ancak 2021’de aşağıda 1.678, yukarıda 1.900 dolar seviyesinin üzerini test ettiğini anımsatmak isterim.

Ons altın, geçici enflasyon söylemi yalanı ile baskılanırken gram altının kurtarıcısının dolar/TL kuru olduğunu gördük.

Gram altın yatırımcı her yıl olduğu gibi 2021’de de kazandı.

Peki 2022’de gram altında hangi seviyeleri takip edeceğim?

2022’de gram altının yıllık bazda en az yüzde 80 değer kazanacağını tahmin ediyorum. Ben, uzun vadeci olduğumdan yıllık dalgalanmaları değil, yıllık geririsini takip edeceğim. Yatırımcısına da “yıllık fiyat dalgalanmalara değil, elinizdeki miktara odaklanın” mesajını veriyorum. Al-sat değil, al-yat.

2020 ve 2021 al-sat enkazlarını gördüğünüz. Şimdi de diyorum ki “Bu bir şey değil” Asıl al-sat enkazları için 2022’yi takip edin!

Nedenlerini bir sonra ki hafta tek tek yazacağım. 2021’de enflasyon fiyatlaması yapmamış, manipüle edilmiş, insanları geçici enflasyon söylemine inandırmak için bol bol satılmış ons, kenarda pimi çekilmiş bir bomba gibi duruyor!

Hazır kalıcı enflasyon itirafı yapılmışken, enflasyon yükselmeye devam ederken, jeopolitik riskler artarken bu ons’u kim tutacak? Kimse tutamayacak. Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz artırımına başlayacak, ons’lar düşecek mi dediniz? Evet haklısınız. Şu an 1.800 dolar seviyesinde, yani tam sınırda beklemeye devam ediyor. Aşağıda 1.600 dolar, yukarıda 2.000 dolar seviyesi var. Önce hangisini test edeceğine 25 Ocak Fed toplantısı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması sonrasında karar verecek. Ancak aşağı veya yukarı kırılma hamlesini o akşam mutlaka bekliyor olacağım.

25 Ocak’ta Fed’i sadece ben değil, tüm küresel piyasalar ve oyuncuları bekliyor. Ondan sebep piyasalar yatay seyirde sıkıcı bir şekilde bekliyor. Kimse Fed’i görmeden 2022’nin pozisyonu almayacak.

Ons, aşağı yönlü kırılırsa dolar/TL kuru yukarı. Ons, yukarı yönlü kırılırsa gram altın yine yukarı. Gram altın, hem ons hem dolar/TL kuruna göre belirlendiğinden her türlü avantajlı bir yatırım aracı olacak.

2022 yıl içinde dolar/TL kurunda yeni rekorlar beklediğimden, ons altında bu sürece destek olursa gram altında 1.450 lira seviyesi kaçınılmaz olur. Ama hemen değil! İlk önce son bir alım fırsatı olacağını öngördüğümden kısa vade için düşüş bekleyeceğim. Bu seviye ise 720 lira seviyesi. Öngördüğüm 720 lira seviyesi test edilirse, o gün tekrar bir yorum yapmakta fayda var. Belki biraz daha aşağısına sarkabilir. Bunu konuşmak için önce 720 liraya görmek gerek.

23 Aralık 2021’de ekranlarda 594 lira, serbest piyasalarda 630 lira olan gram altın için yüzde 50 alım için uygun seviyeler olduğunu, diğer yüzde 50 için biraz izlemenin faydalı olduğunu belirttiğimi anımsatmak isterim.

Son yüzde 50 alım sonrası hareket yapmadan beklemeyi tercih edeceğim.

2022 yılında volatilititenin oldukça yüksek olmasını bekliyorum.

Ondan sebep uzun vadede olanların karlı, al-sat yapanların zararlı çıkacağını düşünüyorum.