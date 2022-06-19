İslam Memiş'ten yatırımcıları şoke edecek sözler! 'Siz kazanasınız diye sistem kurulmadı'

Röportaj: Taha Emre ÖZDEMİR

Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeniakit.com.tr'ye konuştu.

Yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunan Memiş, yatırımcılara varlıklarını koruma çağrısı yaptı.

İslam Memiş, şunları söyledi:

"Dolar düşecek mi yükselecek mi?" diye soruyorlar. Yıl içinde onlarca kez yükselecek, onlarca kez düşecek. Sorudaki amaç ne? Dolar yükselsin, satayım. Düştüğü zaman yerine koyayım. Bu düşünce tamamen hayalcilik.

Büyük riskelere girip, hayalperestlik yapmaya gerek yok. Vatandaşlarımızın yapması gereken en önemli husus şu: Varlıklarınıza sahip çıkın. En büyük marifet varlıklara sahip çıkıp, miktarı arttırmak. Kişilwerin nefsi, iradesinin önüne geçmemeli. İnsanlar al-sat bağımlılığından kurtulup, varlıklarına sahip çıkmalı.

Şu anda bizim sohbetimizi dinleyenler, "Düşücek mi yükselecek mi? Söylesin ki düştüğü zaman alalım, yükseldiği zaman satalım. Ben de onlara diyorum ki en güzel siz kaybedeceksiniz.

Yeni finansal sistem insanların cebindekini almak için kuruldu. Siz kazanasınız diye bir sistem kurulmadı. Siz kaybedin, sisteme muhtaç kalın diye sistem kuruldu. Yeter ki o al-sat masasına oturun.