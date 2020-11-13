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Ekonomi İslam Memiş'ten yatırımcılara çağrı!
Ekonomi

İslam Memiş'ten yatırımcılara çağrı!

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:58:00 -
İslam Memiş'ten yatırımcılara çağrı!

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeniakit.com.tr'ye konuştu. Geçtiğimiz aylardaki tavsiyesini yineleyen Memiş, "Pandemi döneminde gümüş önemli bir yatırım fırsatı sunuyor. Yatırımcısına son birkaç aydır kazandıran gümüş, önümüzdeki aylarda da kazandıracak." dedi.

Pandemi sürecinde gümüşün değerlenmeye devam edeceğini vurgulayan İslam Memiş, şöyle konuştu:

"Gümüş, önümüzdeki 3 yıllık süreçte ciddi oranda değer kazanacak. Yatırımcılara, geçtiğimiz Mayıs ayında altını tahtından indiren ve altın kadar kazandıran gümüşe yönlenmelerini tavsiye ediyorum. Yakın gelecekte piyasalarda fiziki gümüş bulunmayacak. Gümüş almayan yatırımcılar o gün pişman olacak."

13 Kasım Cuma günü gram altının gümüş fiyatı 6 liradan işlem gördü. İslam Memiş, 29 Haziran 2020 tarihinde gram gümüşün fiyatı 4 lira iken yeniakit.com.tr Youtube kanalına konuşmuş ve şunları söylemişti:

 

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