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Ekonomi İslam Memiş'ten tedirgin eden altın tahmini: Yakında açıklayacaklar
Ekonomi

İslam Memiş'ten tedirgin eden altın tahmini: Yakında açıklayacaklar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısına çok önemli uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 17:26:00 -
İslam Memiş'ten tedirgin eden altın tahmini: Yakında açıklayacaklar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından altın yatırımcısını uyarmaya devam ediyor.

İslam Memiş, "Altın tarafında 400 tonluk alımlarını, bilerek manipüle etmelerini iyi anlamak gerek. Dipten topladılar, altına dayalı dijital paralarını açıklayacaklar. Sanırım 2023’e girmeden dijital paraları açıklayacaklar. 2 aydır süren fiziki talepler ise hiç hayra alamet değil. Savaş riski" dedi.

Memiş açıklamasının devamında, "Altın ve gümüşe kral ve kraliçe adı konsaydı; Gümüş kral. Altın kraliçe olurdu" ifadelerini kullandı.

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