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Ekonomi İslam Memiş'ten şok sözler: Altın dolar çökecek, alanlar...
Ekonomi

İslam Memiş'ten şok sözler: Altın dolar çökecek, alanlar...

Altın ve dolar fiyatları rekor kırmaya devam ederken İslam Memiş'ten çarpıcı bir çıkış geldi. Altın ve doların bir anda çökeceğini söyleyen Memiş, "O zaman da yüksekten maliyet yapanlarında durumu içler acısı olacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 14:36:00 -
İslam Memiş'ten şok sözler: Altın dolar çökecek, alanlar...

Altın bugün 17.50 TL'nin üzerine çıkarak tarihi rekorunu kırarken gram altın da 1000 lirayı geçti. fiyatlar yükselmeye devam ederken İslam Memiş'ten altın ve dolar yatırımcısına "bu fiyattan almayın, yanarsınız" uyarısı geldi...

İslam Memiş kişisel Twitter hesabından şu uyarıyı yaptı:

"Şimdi her şey zirve yapıyor, eyvallah. Ancak şunu da unutmamak gerek; Bilmediğimiz bir anda hepsi çökecek! O zaman da yüksekten maliyet yapanlarında durumu içler acısı olacak!"

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Fsm

Yalancının...!!!
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