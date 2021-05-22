İslam Memiş'ten kripto para açıklaması: 1-2 yıl içinde kağıt para kullanılmayacak!

Röportaj: Taha Emre ÖZDEMİR

Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, kripto para sisteminin bilinmeyenlerini anlattı. Kripto para piyasasının 10 yıllık bir serüveni olduğunu söyleyen Memiş, "Bunların altyapısı aslında daha önceden hazırlanmıştı. Dijital bir çağ. Bu dijital çağda özellikle genç nesil, daha özgür, taşınması daha kolay varlıklara talep gösteriyor. Bu 10 yıllık süreçte de insaların elindeki varlıklarına el koymak ve finansal özgürlüklerini daha fazla kısıtlamak için kullananlar oldu." ifadelerini kullandı.

'Bu sistem finansal bir özgürlük alanı değil'

Sistemin finansal bir özgürlük olmadığını vurgulayan Memiş, "Aslında bu sistemde size bir özgürlük tanınmıyor. Aksine insanları finansal bir dar kalıba çekiyorlar. Kripto para piyasasında işlem yapan, bunu kabullenmiş kişiler ise sistemi finansal bir özgürlük alanı olarak görüyor. Sisteme göre insanların varlıklarının tek bir havuzda toplanması planlanmış. 'Akıllı telefon ya da bilgisayarları ile al-sat yapsınlar, biz de manipülasyon yapalım' hevesindeler. İnsanların varlıklarına çökmek istiyorlar. İnsanların sosyal dokusu bozulsun istiyorlar." dedi.

'Hepimiz zaten dijital çağa ayak uydurduk'

Herkesin kullandığı araçlarla hali hazırda dijital çağa ayak uyduruğuna dikkat çeken Memiş, "Gelenekçi insanların yapılarını biliyorsunuz. Döviz ve altın gelenekçi yatırım araçlarıydı. Gelenekçilerin yatırım araçlarının yerini dijital çağ ile birlikte kripto para sistemi aldı. Aslında biz dijital çağa; banka kartlarını kullanarak veya internet sipariş vererek bir süredir ayak uydurduk. Bu sistem sorunsuz bir şekilde işlemeye devam ediyor. Gelecek yıllarda insanlar daha farklı boyutlarda alışveriş yapacak. Yatırımlarda çok çeşitlilik olacak." diye konuştu.

'Bir-iki yıl içinde ülkeler kendi dijital paralarını kullanmaya başlayacak'

Yakın gelecekte ülkelerin kendisine ait dijital paraları olacağını belirten Memiş, "Kripto para sisteminde iki grup insan var. Birincisi bunu dijital çağ olarak görenler ve kullananlar. İkincisi de sistemi kolay para kazanma yani bir kumar aracı olarak görenler. Aslında kripto para içinde bulunduğumuz dijital çağın bir gerçeği. Ve ülkeler çok yakın zamanda kendi dijital paralarını dünya kamuoyuyla paylaşacaklar. Bu bir-iki yıl içinde ülkeler kendi dijital paralarını kullanmaya başlayacak. Burada sürpriz yok. Çünkü ulus devlerlerin kendisi açıklıyor." şeklinde konuştu.

'Perde arkasında Dünya'nın finansını yönetenler var'

"Kripto paraların değeri manipülasyona bağlı." diyen İslam Memiş, "Manipülasyon yapıyorlar zirve yapıyor. Bir manipülasyon daha yapıyorsunuz ve dip seviyeleri görüyor. Özellikle pandemi sürecinde son bir yıldır insanların elindeki varlıklara el koymak için ağızlarına bal sürdüler. Dünyada perde arkasında olan finans yöneticileri var. Onların kim olduklarını hiç kimse bilemez. Sadece öngörüde bulunabiliriz. Bildiğimiz tek şey perde arkasında bir güç olduğu." ifadelerini kullandı.

'Maalesef ciddi enkazlar oluştu'

Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkenin, vatandaşlarını uyardığına dikkat çeken Memiş, "Türkiye'de yaklaşık 3 milyon kişi kripto piyasasında işlem yapıyor. Bu çok ciddi bir rakam. Dünya genelinin ilk yüz sıralamasında Türkiye bu piyasada işlem yapan 26'ncı ülke. Bu da çok ciddi bir endişeye sebep oluyor. Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkenin vatandaşlarına uyarılarına rağmen maalesef kripto para sistemi ile ciddi enkazlar da beraberinde geldi." dedi.

'Devletlerin uyarılarını dikkate almayanlar ziyanda olmaya devam edecekler'

İslam Memiş, Türkiye'de kripto para piyasasına aracılık eden 90-100 civarında şirket olduğuna dikkat çekti: "Bu şirketlerin birisi insanları dolandırdı. Sahibi yurtdışına kaçtı. Burada sorun şu ki bu işin hukuki bir düzenlemesinin olması gerekiyor. Hukuki bir düzenleme yoktu ve 391 bin kişi dolandırıldı. Bu insanların varlıklarını bir gecede, ilkokul mezunu daha 24 yaşında bir insan kaçırdı. Dolandırdığı kişiler de belki bir değil iki üniversite bitirmiş, meslek sahibi insanlar. Devletlerin uyarılarını dikkate almayanlar ziyanda olmaya devam edecekler."

'Yarın böyle bir getiri olacak mı?'

Finans Analisti İslam Memiş, vatandaşlara şu tavsiyede bulundu: "Devletler kendi dijital paralarını üretmeden, hukuki bir zemin oluşmadan büyük yatırımların yapılmasına sıcak bakmıyorum. Ama gerçek olan bir şey var. Bunu mutlaka birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Böyle bir piyasa var. Böyle bir getiri de var. Ama yarın böyle bir piyasa olacak mı? Yarın böyle bir getiri olacak mı? Burada kocaman bir soru işareti var."

'Gelenekçiler her zaman kazanacak'

Bir-iki yıl içinde dünyadaki herkesin kripto para piyasasını kullanmaz zorunda olacağını ifade eden İslam Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkeler yakın bir gelecekte kağıt para basmayı bırakacak. Öyle bir uçurumun kenarındayız ki insanlar bir tercih yapacak. Yeni dünya düzeni ile gelenekçiler bir düzen oluşturacak. Benim tavsiyem günlük hayatta modern teknolojilerin kullanılması ama söz konusu; birikim, tasarruf ve alın teri olunca mutlaka gelenekçi olun. Burada gelenekçi olanlarla dijital çağa bütün varını yoğunu bırakanlar kaderiyle baş başa kalacak. Burada ciddi bir yol ayrımı var. Lütfen varlıklarınızı kumar masasında kaybetmeyin. Geleceğinizi heba etmeyin. Kazanmayı umut ettiğiniz hiçbir miktar ailenizin bir damla gözyaşına değmez. Tercih yapmak sizin elinizde. Ya bu piayasayı öğrenmek için küçük miktarlarla girin ya da gelenekçi olmayı sürdürün. Gelenekçi olanlar bu sistemde hiçbir zaman kaybetmeyenler olacak. Bu sisteme teslim olanlar ise sistemi kuranlara köle olarak kalacak."