İslam Memiş'ten hafta sonu uyarısı!

Ünlü Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Youtube hesabından altın ve dolar için alım fırsatı olacak seviyeleri paylaşarak, genel değerlendirmelerde bulundu. Haftanın sakin bir şekilde tamamlandığını dile getiren İslam Memiş, Rusya-Ukrayna operasyonlarına odaklanan bir piyasanın geride bırakıldığını söyledi.

"Yüksek beklentiye girilmemesini söylemiştim"

Dolar/TL kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, “Dolar kuru bu hafta 14,90 seviyelerine kadar yükseldi. Dolar kuru ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı vardı. Yaptığım uyarılarda yüksek beklentiye girilmemesini söylemiştim. Çünkü 15 lirayı kıracak diye senaryolar vardı. Benim öngörüm de çok yüksek beklentiye girmeme yönündeydi. Ve haliyle kırmızı çizgi olan 14,80 lira seviyesine çekildi. Ama bu da alım fırsatı için uygun bir seviye değil. Önümüzdeki hafta Kur Korumalı Mevduat’ın karşı ödemeleri olacak. Yatırımcılar paralarını çekecek mi, devam mı edecekler, ne kadar maliyet olacak bakacağız. Alım için yüksek bulduğum için dolar tarafına sıcak bakmıyorum” dedi.

Altında alım fırsatı

Gram altın fiyatının 900-920 lira aralığına sıkıştığını kaydeden İslam Memiş, “Ama bu hafta ons altındaki 1907 dolar seviyesine kadar olan düşüşlerden kaynaklı gram altın/TL fiyatı operasyon süreci sonrası ilk defa 895 lirayı gördü. 900 liranın üzerindeki gram altın alım için uygun değildir. 850-900 lira bant aralığını kademeli alım fırsatı olarak değerlendiririm. Ama tekrar jeopolitik risklerde tırmanma olur ve hiç öngöremediğimiz hiç kimsenin bilmediği bir gelişme olursa ancak trend değişir” ifadelerini kullandı.

"Aşağı yönlü trend görebiliriz"

İslam Memiş 2022 yılı altın fiyat tahmini için beklentisini değiştirmezken şu yorumları yaptı:

“Ons altın 1907 dolar seviyesinde geri çekilme gördük ve yukarı hareketler çok kalıcı olmadı. 1900 dolar seviyesini yüksek gördüğüm için ons altında 1880 dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum. Ons altında Rusya-Ukrayna hattından olumlu mesajlar gelirse yeniden aşağı yönlü bir trend görebiliriz. Ve ben bu beklentimi devam ettiriyorum. Düşüşleri görmeden yükselişleri görmeyeceğiz. Ama yükseliş beklentimiz ons altın için 2 bin 150 dolar, gram altında ise 1450 lira seviyesi. Bu yıl bu rakamı beklemeye devam ediyorum.”

"Sakin başlayabiliriz"

“Hafta sonu herhangi bir gerginlik olmazsa yeni haftaya sakin başlayabiliriz” diyen İslam Memiş, “Hafta sonları genelde piyasaların yarasını kaşırlar. Bu olumsuz haberler genelde hafta sonu oluyor ki yeni haftaya hazırlık olsun diye. Bu yüzden hafta sonları sosyal medyada çok ciddi bilgi kirliliği olur. Hafta sonu gelen yanlış haber akışlarına karşı rahat olun” diyerek yatırımcılara uyarıda bulundu.