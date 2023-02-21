İslam Memiş'ten gram altın için 'banka' uyarısı: Bilmeniz gerekiyor... Sebebi bakın neymiş!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bankaların makas aralığını daha da açarak ekrandaki fiyatları bakıp alım yapmak isteyen gram altın yatırımcılarına kurulan tuzağı açıkladı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, İslam Memiş, bankaların makas aralığını açarak ekrandaki fiyatları bakıp alım yapmak isteyen gram altın yatırımcılarına fırsat vermediğini yazdı. Gazeteduvar'a göre; söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, her yatırım aracı için piyasalardaki beklentilerini TV 100'deki köşesinde açıkladı:

Dolar TL kuru: İslam Memiş'e göre dolar kuru için serbest piyasada 19 ile 19.30 lira arası takip edilmeli. Ekranlarda görünen kur ise 18,86 ancak bunun gerçek hayata karşılığı yok.

Euro dolar paritesi: Takip edilecek aralık 1,0550 ile 1,0750 arası. İslam Memiş'e göre 1,05'i görürse bu alım fırsatı doğuracak.

Borsa İstanbul: 4 bin 950 puan ile 5 bin 250 puan arası takip edilecek.

Ons gümüş: Memiş'e göre takip edilmesi gereken seviyeler 21,40 ile 22,50 dolar arası ve hala ucuz.

Gram gümüş: Gram gümüşte 13,50 lira ile 14,40 lira arasını takip edeceğini söyleyen İslam Memiş, seviyenin ucuz olduğunun altını çiziyor. Ancak bankaların ucuz satmadığına da dikkat çekiyor. 13 lira seviyesindeki gümüşü gramının bir bankada 25 liradan satıldığına şahit olmuş.

İslam Memiş'in gram altın, ons altın ve bitcoin beklentileri ise şu şekilde:

Ons altın: 1828 ile 1865 dolar arası takip edilmeli. Memiş ons altındaki yükselişin bir miktar daha devam edeceğini düşünüyor.

Gram altın: TV'ye baktığımızda 1116 lira olarak gördüğüm gram altın serbest piyasada 1140 liradan satılıyor. Ekranlardaki fiyatlara aldanmamak gerektiğini söyleyen İslam Memiş, 1100 lira ile 1125 lira arasını takip edeceğini belirtiyor. Bankaların makas aralığını açarak TV'ye bakıp gram altın almak isteyen yatırımcıların yanılmasına neden oluyor.

Bitcoin: Memiş, Bitcoin'de 24 bin ile 28 bin dolar aralığını takip ediyor. Baskılama nedeniyle yükselişlerin cılız kaldığını belirtiyor.

İslam Memiş daha önce pek bahsetmediği bir yatırım aracı olan kobalta da dikkat çekti. Bu yıl ve önümüzdeki yıl kobaltın çok konuşulacak bir yatırım aracı olacağını belirten Memiş, bugünkü kobalt fiyatlarını ve tarihi not edin diyerek uyarısında bulundu.