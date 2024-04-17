  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sandığa gömülen Karamollaoğlu da yolcu! 6’lı masada giden gidene

Jakuzi yalanı ellerinde patladı, "lüx duşa kabin"le kara-propagandaya devam

Başkan Erdoğan'dan tarihi Filistin çıkışı: Bütün dünya bilsin idrak etsin

Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri hangileri? Demir Kubbe mi? S-400 mü? Yoksa...

Avrupa ülkesinden Türk İHA'ları itirafı: Çok zaman kaybettik

Türkiye’ye geliş amacı belli oldu! Orta Asya’yı tokatlayan sahtekar enselendi

AK Partili Şebnem Bursalı’nın paylaşımı maşeri vicdanı yaralamıştı! Erdoğan’dan flaş “ıstakoz” hamlesi

Tüm Türkiye AK Parti’den işte bunu bekliyordu! Ve o büyük müjde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi

Başkan Erdoğan seçim sonrası ilk kez konuştu: Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez

Gündemi altüst edecek gelişme! Arap prenses tek başına 5 İHA'yı düşürdü
Ekonomi İslam Memiş'ten düğün yapacaklara 'altın' uyarısı!
Ekonomi

İslam Memiş'ten düğün yapacaklara 'altın' uyarısı!

Yeniakit Publisher
2024-04-17 16:31:00 - 2024-04-17 16:41:45
İslam Memiş'ten düğün yapacaklara 'altın' uyarısı!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNN TÜRK'e piyasalardaki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu., altın fiyatlarındaki beklentisini açıkladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNN TÜRK'e piyasalardaki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu., altın fiyatlarındaki beklentisini açıkladı.

Altın fiyatlarıyla ilgili tahminini açıklayan İslam Memiş şöyle konuştu;

''Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ne yapalım? Şimdi karşımızda 2.600 lira seviyesine yakın bir gram altın var. Yüksek ama 3 bin lirayı radarına aldı. Kısa vadeli bir kar satışı olacak mı? Evet olacak. Ama bu sefer de sabah akşam İsrail bir misilleme yaparsa altın fiyatları yine bir rekor denemesi yapacak. Bu tarafta da belirsizlikler halen devam ediyor. Altın ons fiyatı 2377 dolar seviyesinde. Kısa vade için 2250 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum. 100 dolarlık bir geri çekilme olabilir. Beraberinde gram altında geri çekilir. Ama bunlar kısa vade. Ancak jeopolitik gerilim de devam ederse ki edecek gibi duruyor benim nazarımda. Aslında gram altına 3.000-3.500 lira aralığında hazırlık yapmak lazım bu yıl için. Elinde altın bulunanlar beklesin. Ons altın tarafında 2.600 dolar hala masada kalmaya devam ediyor. Düşüşler kısa vade, kalıcı değil. Orta ve uzun vadede bütün enstrümanlar da yön yukarı. Kısa vadede mutlaka kâr satışları yaşanır ama uzun vadeye baktığımız zaman yıl sonuna kadar bu stres, bu tansiyon, yüksek tansiyon devam ettikçe, enflasyon yüksek kalmaya devam ettikçe, jeopolitik gerilim tırmanmaya devam ettikçe piyasalardaki bozulmalar devam eder, belirsizlik devam eder ve merkez bankaları da bu mücadelesinde başarılı olamaz.''

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23