İslam Memiş'ten dolar kuru için 25 lira tahmini: O tarihte görecek ama ben olsam...

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,1920'den işlem görüyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Türker Akıncı'nın Youtube kanalına konuk oldu.

Burada önemli değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, dolar kurunun seçim sonrası 24-25 liraları görebileceğini ancak getiri olarak bir karşılığının olmayacağını kaydetti.

İşte İslam Memiş'in açıklamaları:

Ben 2022 Aralık ayında 2023'ün analizini yaparken bu yılın yaz ayıı için dolar için 24-25 lira tahmini yapmıştım. Dolar kuru şu an kapalı çarşı ve bankalarda 19,40'tan işlem görüyor. 20 lira seviyesi kırıldığı zaman başka seviyeler konuşulacak. Euro ve sterlin paraliterelere baktığımız da onlar daha çok cazip duruyor. Dolar, 25 lira seviyelerini görse de kazandırmayacak. Yani boş bana kalırsa. Euro ve sterline baktığımızda daha mantıklı duruyor.

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