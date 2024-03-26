İslam Memiş'ten dolar için 40 lira açıklaması

İslam Memiş'in tv100.com'daki 'Sakin bir hafta bizi bekliyor' başlıklı yazısı

Hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda bu hafta önemli bir veri akışı yok.

İçerde seçim haftası olduğundan yerel seçimlerin çok konuşulacağı, dışarda ise Rusya’dan gelecek haber akışlarına odaklanacağım.

Bu hafta iyimser bir hafta olmasını bekliyorum.

Döviz kurları ve altın fiyatlarında sakinlik hatta satış baskısı bekliyorum.

Borsa da ise yükseliş.

Bist100 endeksi;

Hedef 9 bin 350 puan.

Önemli olan 9 bin 400 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olması.

Orta ve uzun vadede yükseliş ancak kısa vadede altta satış alanları var.

Takip ettiğim bant aralığı aynı 8 bin 400-9 bin 400 seviyeleri.

Dolar/TL kuru;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Resmi kur 31,96, serbest piyasa 32,85 lira.

31-33 lira aralığında oyalanır.

Nisan’da da yükseliş hızı sınırlı kalır.

Mayıs-Haziran tekrar yükseliş.

Bu yıl için 40 lira üzerindeki öngörüm geçerli.

EUR/USD paritesi;

1,08 seviyesinden kapanış yapmıştı.

1,08 ve altın ucuz.

Hedefim 1,12-1,15 olduğundan ucuz görmeyi sürdüreceğim.

Ons altın (xau/usd);

2.165 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.

2.150 devamında 2.125 dolar seviyesini takip edeceğim.

Bu hafta 2.150-2.175 dolar aralığında oyalanabilir.

Düşüşler kalıcı değil.

2.160 dolardan yüzde 50 alım yapanlar, 2.150 dolardan yüzde 25 alım yapması isabet olur.

Gram altın;

Serbest piyasalarda 2.472 lira seviyesinden kapanış yaptı.

Geçen hafta “bekleyin” uyarım gerçekleşti.

Geçen hafta 100 lira geriledi.

Yani, 2.548 liradan 2.448 liraya.

Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli.

Bu hafta 2.150 dolar seviyesinin karşısındaki rakamlardan alınabilir.

Darphane’nin bastığı sarrafiye altın ve gram altın üretiminde normalleşme bugün itibariyle başlayacak.

O çark bozuldu, rahat olun.

Gümüş, oldukça ucuz.

İyi haftalar dilerim…