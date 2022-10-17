İslam Memiş'ten dolar için 10 lira duyurusu: Piyasalar kafayı yedi ve...

Para ve altın piyasaları haftaya yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta adeta dibe çakılan gram altın yükselişe geçerken Borsa, Dolar, Euro ve Sterlin’de de yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Sosyal medyada doların 10 liraya düşeceğine yönelik paylaşımlar ise vatandaşların kafasını karıştırıyor. “Dolar satsam mı alsam mı?”, “Gram altın yükselecek mi?” gibi sorulara cevap aranıyor. Finans Analisti İslam Memiş, "Piyasaları resetliyorlar" uyarısı yaparak Şubat ve Mart aylarına dikkat çekti.

Yurt içi para ve altın piyasaları haftaya hareketli başladı. Geçtiğimiz ay 100 baz puan faiz indirimine giden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bu hafta benzer yönde karar alması bekleniyor. Sosyal medyada doların 10 liraya düşeceğine dair iddialar ise gündemde… Geçtiğimiz hafta dibi gören altın, yatırımcısını korkuttu. Vatandaşın gündeminde “Altın yükselecek mi?” sorusu yer alıyor. Daha önce “Piyasalada resetleme başladı, altın ve gümüş pozitif ayrışacak” diyen finans analisti İslam Memiş’ten dolar yatırımcısına da uyarı geldi: “Dolar düzeltme yapacak. Yıl sonunda 20-21 aralığından 17-18 aralığına düşebilir. Şubat ve Mart'ta musluklar açılacak” dedi.

"Piyasalar kafayı yedi"

İslam Memiş, hem döviz kurlarında hem emtialarda hem de kripto paralarda oldukça karışık bir dönemden geçildiğini söyledi. “Piyasalar da kafayı yedi, kim ne yaptığını bilmiyor, yatırımcılar da ne yapacağını bilmiyor” diyen İslam Memiş, asıl sorunun Merkez Bankalarının çıkmazı olduğunun altını çizdi. Memiş, Perşembe günü TCMB’nin faiz kararını açıklayacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bir iki ay öncesine kadar Merkez Bankası kapalı kutuydu. Öngörü ve tahmin yoktu. Artık tablo net, olaylar netleşti. Merkez Bankası ve hükümet, politikaları gereği faizi tek haneli bir rakama indirilmeyi belirledi. Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek. 100 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyorum.”

“Dolar bir ödeme aracıdır” vurgusu yapan İslam Memiş, şöyle konuştu:

“Dolar yılsonuna kadar 20-21 lirayı bulabilir. Ancak ne kazandırır? Karşısında Euro ve Sterlinin daha fazla değer kaybettiğini göz önünde bulundurmak lazım. Orta ve kısa vadede ataklarını devam ettirebilir ancak uzun vadede borsa, altın ve gümüşün getirisi daha fazla olabilir.”

Sosyal medyada dolarla ilgili 9 liraya hatta 6 liraya düşeceğine dair manipülasyonlara karşı vatandaşı uyaran Memiş, “Bu iddialar piyasa koşulları ile ters. Dolar düzeltme yapabilir, 20-21 lira aralığından 17-18 lira aralığına düşebilir. 10 lira olmaz, bunun için başka hikayeler lazım” ifadelerini kullandı.

Resetleme döneminde

“Rakamlara değil cebimize bakalım” diyen Memiş, enflasyonun şu anda tüm dünyanın belası olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Enflasyonun düşmesi fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor. Biz paramızı enflasyona karşı nasıl koruruz, buna bakalım. Dünyada enflasyonun topyekün artması tesadüf değil, sistemli ve kontrollü bir durum. Tüm merkez bankaları yeni dijital paralara geçiş yapacaklar, finansal piyasalar resetlenecek. İnsanları fakirleştirmenin ve sisteme muhtaç etmenin en kolay yolu enflasyondur” dedi.

Şubat ve mart aylarında kredi musluklarının açılacağını belirten Memiş, bankaların konut, araç ve ihtiyaç kredisi vermediğini hatırlattı. Bankaların Merkez Bankası kontrolünde olduğuna dikkat çeken Memiş, “Kredi miktarlarını düşük ancak vermiyorlar. Konut kredilerinde düşüş görülecek ancak yansımayacak. Neye ihtiyacınız varsa alınız” diye konuştu.

Tgrt Haber