İslam Memiş'ten çarpıcı altın tahmini!

Ons altın 1.910 doların üzerine çıkarken altın yatırımcıları cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Geçen hafta 525 liralara kadar çıkan gram altın, bu hafta 520-524 lira bandında hareket ediyor. Altının nasıl bir yön izleyeceğine dair öngörülerini paylaşan İslam Memiş, gram altının haziranda 560 lirayı görebileceğini söyledi.



İslam Memiş'in açıklamaları şöyle:



Ben bu seviyelerden alımı sağlıklı görmüyorum. Tercihtir ama 400-450 seviyeler varken alınmalıydı. Mayıs-hazirana dikkat çekmiştim ki bu aylarda yükseliş bekliyorum.

"560 lira olabilir"

Bu zirve seviyeler değil. Haziran ayında 535 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 540-560 lira aralığına oturmak isteyen bir gram altın olabilir. Yıllık bazda da daha yüksek seviyeler görebileceğimizi tahmin ediyorum. Bu kadar aşırı balon oluşması dolar tarafında da geçerli. Dolar tarafında köpük var geçen yıl ki hatayı yapmayın. Dolar ya da gram altın tarafında köpük oluştu dikkat edin. Ben agresif yükselişleri sağlıklı bulmuyorum. Bu nereye giderse gitsin gram altın 535 liraya kadar gitsin yine almam beklerim. Beklemenin sağlıklı olduğunu düşünüyorum.