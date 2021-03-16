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Ekonomi İslam Memiş'ten bomba altın tahmini! Bu ilk kez söylendi
Ekonomi

İslam Memiş'ten bomba altın tahmini! Bu ilk kez söylendi

Altın ve finans uzmanı İslam Memiş'ten daha önce duyulmamış bir tahmin geldi. Memiş, gram altının yıl içinde 540-560 TL seviyelerine çıkabileceğini ardındanda büyük bir çöküş yaşanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 11:11:00 - 2021-03-16 11:45:56
İslam Memiş'ten bomba altın tahmini! Bu ilk kez söylendi

Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcısına yeni uyarılar geldi. Bu sabah serbest piyasada altının gramı 419 lira alış ve 421 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. İslam Memiş, "Gram fiyatının da 540-560 lira aralığı bu yıl için görülebilir" dedi ve altında satış zamanını açıkladı. İşte İslam Memiş'in bu haftaki yazısından bazı başlıklar...

Altının ons fiyatı, 2.075 dolar seviyesinden 1.687 dolar seviyesine gerilediğini, geçen haftayı ise 1.723 dolar seviyesinden tamamladığını gördük.

Ons'ta bu hafta 1740 doları görmemiz mümkün

Teknik olarak 1.720 dolar seviyesinden haftayı tamamlaması, tepki alımlarının devamı için önemliydi. Yükselişlerini sürdürmesi 1.740 dolar devamında 1.760 dolar seviyelerini görmemiz mümkün.

Orta vadede (3-6 ay) 1.960 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılıp tekrar 2.000 dolar seviyesinin üzerini test edilmesi, benim için sürpriz olmaz.

Gram altın yıl içinde 540-560 lirayı görecek

Özellikle altının gram fiyatının da 540-560 lira aralığı bu yıl için görülebilir rakamlar olduğunu tahmin ediyorum.

Büyük çöküş öncesi fırsat sunacak o zaman altınınızı satın

Ancak bu seviyeler ise sert düşüş öncesi yatırımcısına ons tarafında çıkış fırsatı sunabilir!

Büyük çöküş öncesi, büyük yükseliş görmemiz mümkün olabilir.

Türk lirası ile satmayın dolar ile takas edin

Ancak bunu gram altın üzerinden değil, ons tarafından değerlendirmek gerekirse, altın’ı TL ile satmak yerine dolar ile takas etmenin önemini bir kez daha anımsatmak isterim.

1 kg altının değeri tekrar 60 bin dolar seviyesinin üzerine yükseldiğinde bu düşünülebilir.

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Yorumlar

ömer

Altın her zaman en iyisidir.Öyle kalacaktır.
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