İslam Memiş'ten altın ve dolar için son uyarı! Açık açık tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş Borsa ve Fed'in mesajlarını değerlendirdi. EUR/USD, altın, gümüş, kripto paralar için kritik açıklamayı yaptı.

İşte İslam Memiş'in Tv100'deki 'Borsa ve Fed’in mesajları ne anlama geliyor?' başlıklı yazısı:



Son üç haftadır banka hisselerinde ciddi ralliler gördük.

Rekora doymayan bir trend varken karşımızda bugün yurt dışı nedenli satış görüyoruz.

Yurt dışı nedenli satış olmasa da teknik olarak zaten bir düzeltme yapması gerekiyordu.

Hazır satışlar gelmişken, heyecan da biraz azalmışken, oturup düşünmek gerek.

Türkiye’de bankacılık sektörü nerede, doğrumu yapıyorum, farklı alternatif var mı, nereden döner, nereden alınır vs…

Yükselişin ne kadar devam edeceğini bence başlatanlar da bilmiyor.

Eğer bilselerdi müşterileri ile net bir şekilde paylaşabilirlerdi.

Biz şunu biliyoruz ki, enflasyon karşısında bankacılık karı da eriyor, enflasyon baskısının ne kadar devam edeceği bilinmediği gibi muhasebesi de zordur.

Özellikle kar baskısı, marjların açılmasında etkili.

Seçim sürecinin kontrolünde ve takibinde olduğu için işleri çok da kolay değil.

Ondan sebep faklı şirketlerin hisseleri ile sepet yapmak en mantıklı karar olarak karşımıza çıkıyor.

Mesela; Dünya enerji krizinin kapısında, jeopolitik riskler artıyor, bilişim sektörü yenileniyor.

Enerji, savunma sanayii ve teknoloji şirketleri alternatif olabilir.

ABD enflasyon verisi nasıl bir mesaj verdi?

Dün saat 15:30’da açıklanan ABD enflasyon verisi beklenenden kötü geldi.

ABD’de tüketici enflasyonu Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 8,3 oldu.

Beklenti yüzde 8,1'di.

Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) 20-21 Eylül’deki 75 baz puan faiz artırımı da kesinleşmiş oldu.

Veri öncesi genel beklenti 50 baz puandı.

Kötü gelen veri, beklentileri değiştirdi.

Beklentileri aşan veri, risk iştahında azalmaya, küresel borsa, emtia ve kripto paralar da sert düşüşe neden oldu.

Yani, piyasalara yüksek enflasyon darbesi geldi.

Fed’in 75 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık jumbo artırım tekrar gündeme geldi.

Dün yeni rallileri bekleyen piyasalar bugün yeni dipleri konuşur oldu.

Dengeler bir anda değişti!

Son bir kez borsa, emtia ve kripto paraların baskılanacağını görebiliriz.

Ekim ayı itibariyle merkez bankaları sahadan çekilir, piyasa kendi hikayelerini yazar ve fiyatlar.

Eylül, EUR/USD, altın, gümüş, kripto paralar için “son baskılanmaya ayı” olabilir.

TL karşısındaki fiyatlamalarda zaten sorun yok.

Yön yukarı.

Dolar nereye, onlar oraya.

Borsanın mesajı “Ne olacağını ben de bilmiyorum”

Fed’in mesajı “Son