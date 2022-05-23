İslam Memiş’ten altın için şok tahmin: Altında bu olursa piyasalar çökecek

Altın ve gümüşün üzerindeki baskı dikkat çekiyor. Normalde artması gerekirken yerinden sayan ya da düşüş yaşayan bu iki emtiayla ilgili İslam Memiş'ten çarpıcı yorumlar geldi. Gram altın, ons altın fiyatlarını değerlendiren Memiş, eğer altın şu anda olması gereken değerde olsa neler olacağını anlattı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Her Açından programında finans piyasalarıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Memiş'in özellikle altınla ilgili sözler çok konuşulacak...

"Bazılarının algılayamadığı, algılamak istemediği, yine alım satım yaparak para kazanacağım hayali içinde yaşayanlar 'sepet ve parite' işlemiyle uzun vadeli yatırımcı olmayı kavrayamayanlardır. 2022'de ekmek yedirmeyecekler, piyasa merkez bankalarının elinde. Onlar ne derse o olacak. Boşunuza kafanızı yormayın. Al, kenara at, bekle. Alım satımdan medet umanlar zaman kaybediyor. Yeni tedbirler gelecek. İşinize bakın, piyasalara değil geleceğe odaklanın. Birikimlerini çeşitlendiren bugünü sorunsuz geçiriyor. Değeri artmış yatırım aracıyla, değer kaybetmiş yatırım aracını takas ediyor. Zarar etmiyor. 3 ay parite ve sepet yapın diye anlatmam gereksiz miydi?"

"Ben olsam dolar biriktirmem"

"Birkaç aydır döviz tarafına kayanlar yine arttı. Önümüzdeki aylarda yine kur tarafında atak olma ihtimalini yüksek görüyorum. FED'in faiz artırımı sürecek, dolar tarafından bir değer artışı söz konusu olabilir. Her şeyin maliyeti dolar kaynaklı olduğu için herkesi ilgilendiriyor. Dövizi yatırım aracı olarak kullanmalı mı? Bu kişilerin eğitim, gelirine göre çeşitlilik gösteriyor. Ben olsam TL'm olsa döviz biriktirmem. Benim tam tersim düşünen vatandaşların ise döviz biriktiriyorsa, dövizi çeşitlendirmesi gerekiyor. Doların endeksi 88'den 104 seviyesine kadar yükseldi. ABD'de enflasyon bir tık geriledi ama doların artışı sürdü. Dolar karşısında ise bazı para birimleri aşırı değer kaybetti. Sterlin ve euro paritede kaybettiler. Bunlar da dolar gibi döviz. 1.37'den 1.23'e gerilemiş bir sterlin ve 1.12'den 1.05'e gerilemiş bir euro karşımızda. Değeri artmış bir şeyi mi satın alırsınız, yoksa değeri azalmış bir şeyi mi."

Altın ve gümüş

"Bir de altın ve gümüşün de bilerek ve isteyerek baskılanması var. Küresel finans sistemi aslında çöktü. Vatandaşlar bunu çok net göremiyor. Ülkeler öyle bir savaş içindeki herkes kendi parasının değerli olmasını istiyor. Bir mücadele var, tüm merkez bankalarının ortak bir şekilde, kontrollü bir şekilde mücadelesi var. 'Patlayan bir enflasyona karşı mücadelemizi sürdürüyoruz, faizi artırma sürecindeyiz. Piyasaları kaosa sürüklememek için altın ve gümüş gibi emtiaları baskılamamız gerekiyor' diyorlar. Enflasyon demek altın demektir, gümüş demektir. Bu fiyatları ne kadar baskılarsanız enflasyonla mücadeleniz o kadar kolay olur."

"İddiam şu ki dünya altın konseyinde net bir rakam yoktur. Dünyadaki merkez bankaları kovid 19 krizini altın rezervlerini satarak atlattı. 2020 yılında altın sattınız, enflasyonu patlattı ve altın satmaya devam ettiniz. Buna rağmen altın rezervi neden azalmadı? Balon bir rezerv var. Karşılığı olmayan bir rezerv var.

"Bu olursa piyasalar çöker"

"Baskılanmanın diğer bir önemli nedeni... Altının ons değeri 1800 ile 2000 dolar bant aralığı içinde tutuluyor. Neden? 2 bin dolar seviyesinin üstüne çıkmasına merkez bankaları müsaade ederse insanlar enflasyonu daha çok hisseder ve finansal piyasalar çöker. İkincisi ise 1800 doların altına sarkarsa bütün yatırımcılar altına hücum edecek ve dolayısıyla kendi paralarına yatırım yapmayacaklar. Bu da merkez bankalarının işine gelmiyor."