İslam Memiş'ten altın hesabı olanlara uyarı! Bankaların taktiğini açıkladı

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan ‘barış müzakereleri’ ardından piyasalarda yaşanan düşüşün kalıcı olmadığını söyleyen İslam Memiş, belirsizliğin devam ettiği manipülasyon piyasalarındaki sert düşüşün alım için bir fırsat olduğunu söyledi. Memiş’ten mart ayı enflasyon rakamları öncesinde dolar ve altın piyasaları için değerlendirmeler geldi.

TGRT Haber yayınında ve sosyal medyada açıklamalar yapan Memiş şunları söyledi:

"Rusya ve Ukrayna taraflarının pozitif yöndeki açıklamaları küresel piyasalarda pozitif havayı ve geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Ancak dalgalanmalar devam ediyor. Örneğin açıklamaların ardından brent petrol fiyatı 103 dolar seviyesine kadar gerilerken tekrar 112 dolar seviyesine çıktığını görüyoruz. Ons altın, gram altın, gümüş gibi emtia fiyatlar hızlı bir şekilde geriliyor daha sonra tekrar sert bir şekilde yükseliyor. Özellikle 3 aydır 2022 yılında çok büyük manipülasyonlar olacak, sağlık fiyatlamalar görülecek diye hatırlatmalar yapıyorum. Yine tekrar ediyorum. 2022 yılı oldukça karışık bir yıl olacak."

“Saat 17’den sonra yapmayın”

“Hem aylık bazda hem yıllık bazda dalgalı bir seyirde gerçekleşen fiyatlamalar göreceğiz. Bir yandan merkez bankaları faiz artırımı yapıyor diğer yandan enflasyon artıyor. Jeopolitik riskler patlak vermeye devam ederken sosyal medya operasyonları ile oluşturulan kaos ve bilgi kirliliği yatırım araçları üzerinde etkili oluyor.

Son aylarda agresif piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte bankaların makas aralığında ciddi bir açık var. Yatırımcılar bu konuda büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bankalardaki hesap hareketlerinde görülen günlük alım satım bankaların dikkatini çekiyor. Türkiye’de her gün milyonlarca kişi banka üzerinden milyar TL’lik alım satım yapıyor. Bunu gören bankalar 5 liralık makası 10 liraya, 10 liralık makası 20 liraya açıyorlar.

‘Bankanız geniş makas aralığı veriyorsa değiştirin. İlla A bankası olacak bir şey yok. Çevrenize sorun, fiyatları araştırın. ‘Bugün 100 dolar alsan kaça alıyorsun?’ diye araştırın. Ama bu işlemleri saat 17.00’den sonra yapmayın, yanılırsınız. 17.00’den sonra makas aralığı değişiyor. Sabah 10.00 ve 17.00 arası bakın.”

“900 liranın üzerinde gram almam”

“Dolar/TL kurunda büyük medet ummayın uyarım vardı. Aşağıda 14,30 yukarıda 14,80 seviyesi var. Bu bant aralığını takip ediyoruz. Euro/TL kuru 16 – 17 bant aralığında fiyatlanırken euro/dolar paritesi 1,1166 seviyesine yükselerek toparlandı. 1,08 seviyesini değerlendirenleri tebrik ederim.

‘Gram altın 893 seviyesine kadar gerilerken bugün 914 seviyelerine yükseldi. 900 lira üzerinde gram altın almam. Yine hatırlatıyorum kademeli alım için 850-900 alım daha mantıklı. Gram altında 900 lira, gümüşün gramında 12 liranın üzerinde almam. Aşağı sarktığında yüzde 25 şeklinde kademeli alırım sözümü unutmayın. Ons altında 1.900 dolar, ons gümüşte 25 dolar üzerinde almam. 1.900 dolar ve 25 dolar altına sarktığında yüzde 25 şeklinde kademeli alırım. 2. yüzde 25 için hazır mısınız?”