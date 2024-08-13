İslam Memiş yeni açıkladı! Kemerleri bağlayıp uçuşa hazır olun

Finans analisti İslam Memiş, Youtube kanalından yatırım enstürmanlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bu hafta yatırımların dikkat etmesi gereken bant aralıklarına işaret eden Memiş, Gram altının bu ay içinde göreceği rakamı açıkladı. İşte Memiş'in borsa, ons altın, dolar, euro, gram altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin bu haftaki değerlendirmesi:

BORSA

BİST 100 endeksi haftaya 10 bin puan seviyesinin üzerinde başladı. BİST 100 endeksinde bu hafta 9 bin 850-10 bin 300 puan aralığını takip edeceğim. Borsa tarafında 1 milyon yatırımcının çıkış yaptığını mevduat faizlerine daha çok giriş yaptığını gözlemliyoruz. Borsa özellikle enflasyona karşı ucuz kaldığını söyleyebilirim.

DOLAR/EURO

Dolar kurunda 33,30-33,80 lira aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 40 lira seviyesiyle alakalım geçerliliğini korumakta. Euro-dolar paritesinde 1,09 seviyesinin altına sarkmaları alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim.

Euro/TL kuru 36 lira 67 kuruş seviyesinde. Euro/dolar paritesini takip etmeye devam edecek. Dolar kuru stabil. Euro/dolar paritesi aşağı doğru geriledikçe euro/TL kurunda 36,40 TL seviyesi destek seviyesi, 36,80 TL direnç seviyesi.

ONS ALTIN

Ons altın yükselişle haftaya başladı. 2 bin 441 dolar seviyesinde. 2 bin 407-2 bin 435 devamında 2 bin 450 doları seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Bu bant aralıklarında oyalanmaya bir ons altın takip etmeye devam edeceğiz. Yükselişle haftaya başladığı için Orta Doğu'da İran misillemesi gelmezse tekrar 2 bin 407 dolar seviyesine kadar geri çekilebilir. İran misillemesi gelirse 2 bin 480-2 bin 520 dolar dirençleri var. 2 bin 400 dolar seviyesinin altını alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. Altın pozisyonunu korumaya devam edeceğiz. Çünkü bu yıl 2 bin 600 dolar seviyesine kadar merkez bankalarının faiz politikalarını, 2 bin 600 dolardan yukarı jeopolitik gerilimleri fiyatlamaya devam edecek. Elinde altın olanlar kenarda beklemeye devam ediyor.

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GRAM ALTIN

Gram altın serbest piyasalarda 2 bin 660-2 bin 670 seviyesinde. Ons nereye gram altın oraya. Gram tekrar 2 bin 640 lira seviyesi beklenebilir. Özellikle geniş bant aralığındaki gram altın tarafında beklentimiz 2 bin 580-2 bin 680 TL seviyesi. Gram altın tarafında bu seviyeyi takibi sürdüreceğiz. Gram haftaya yükselişle başladığı için aşağı bir hamle olasılığı var. Ons altını takip etmeye devam edin. Gram altın tarafında ağustos ayında bir radarımızda fiyat vardı. 2 bin 730 lira seviyesi. 2 bin 730 kira seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Elimizdeki altınları korumaya devam ediyoruz.

GÜMÜŞ

Gümüşün performansını iyi bekliyoruz. Altına göre gümüş bedava. Gümüşte düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirenler doğru bir karar verdi. Gümüş geçen haftaki kayıplarını tamamladı ve tamamlamaya devam ediyor.

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