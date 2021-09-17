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Ekonomi İslam Memiş yatırımcıları uyardı! Altın fiyatları tepetaklak olacak bağıra bağıra geliyor
Ekonomi

İslam Memiş yatırımcıları uyardı! Altın fiyatları tepetaklak olacak bağıra bağıra geliyor

Daha önceki yorumlarında gram altının yıl sonunda 600 liraya kadar çıkacağı tahmininde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bomba bir çıkış geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 11:14:00 - 2021-09-18 15:14:25
İslam Memiş yatırımcıları uyardı! Altın fiyatları tepetaklak olacak bağıra bağıra geliyor

Altın fiyatlarının yıl sonuna kadar artacağını belirten İslam Memiş, fiyatların tepetaklak olacağını söyledi.

İslam Memiş, yatırımcılarına "Altın fiyatları tepetaklak olacak! Bağıra bağıra geliyor" uyarısı yaptı.

Altın Piyasaları Uzman İslam Memiş, altına ömür biçti. Daha önce defalarca kez "Yılsonuna kadar, 580-600 seviyesine kadar bir yükseliş beklemek gerekir" tavsiyesinde bulunan İslam Memiş, son tahmininde 1 ay içinde her şeyin tepetaklak olacağını iddia etti.

 

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Yorumlar

Tepetakla uzman açıklaması olarak kenara not edelim. Bir daha para uzmanı fikrinden faydalanırken bize yol gösterici olacaktır.
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Bilal

Niye geriyor sürekli bu adam anlamadım.....düğün dernek yapacağız bi durun bakalım.
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