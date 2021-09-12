İslam Memiş uyardı: Yeni zirveler gelebilir

Son altın piyasaları ABD Merkez Bankası Fed'in açıklamalarına kilitlenmiş durumda, Zira altın ve doların yönünü, Fed'in alacağı kararlar belirleyecek. Altın ve dolar atırımcıları "Altın fiyatları nasıl bir yol izleyecek?" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ons altın fiyatları

Ons altın fiyatlarına değinen Memiş, "Ons altın için pozitif seyir korunmakta. Her fırsatta yükseliş istediğinde olan bir ons var karşımızda. 1825-1835 dolar seviyelerinin test edilme ihtimali yüksek. Küresel düzeyde enflasyonun geçici olmayacağı yönündeki beklentiler kuvvetlendikçe ons altın için 1960 dolar kritik seviyesi çok uzak olmayacak. Bu ihtimal yıl sonuna kadar korunmakta" diye konuştu.

Gram altın nasıl bir yol izleyecek?

İslam Memiş, gram altın fiyatlarının 478-488 lira bandında seyrettiğine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu bant aralıkları kırılamıyor. Yani 488 lira kırılsaydı 492-497 kademeli yükselişlerden söz edebilirdik. Yılın son çeyreğine kaldı. Hatta 500-520-540'lı rakamlar sonrası yukarı yönlü hareketlerin devamını gelebilir. Doların hem uluslararası piyasalarda değer kazanma ihtimali gram altın fiyatı içinde yeni zirveler gelme ihtimalini göz önünde bulundurmama neden oluyor Yılın son çeyreğinde gram altın fiyatı, dolar tarafından destek görerek yoluna devam edebilir. Gram altında 540 lira seviyesinin üzerinde yeni rekor denemeleri sürpriz olmaz."

Altını olanlar dikkat!

Birikimini altına yatıranlara seslenen Memiş, hataya düşüp satış yapmamaları gerektiğini belirtti ve altın fiyatlarının daha da yükseleceğini dile getirdi.