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Ekonomi İslam Memiş uyardı! Rekor seviyeler bekliyorum'... Gram altın alacaklar dikkat! Yeni tahmin geldi
Ekonomi

İslam Memiş uyardı! Rekor seviyeler bekliyorum'... Gram altın alacaklar dikkat! Yeni tahmin geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-21 22:39:00 - 2024-08-21 22:51:39
İslam Memiş uyardı! Rekor seviyeler bekliyorum'... Gram altın alacaklar dikkat! Yeni tahmin geldi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altında değişime işaret etti. Memiş, gram altın fiyatlarına ilişkin iddialı bir tahminde bulunarak tarih verdi.

Küresel piyasalarda nükleer savaş baskısı sonrası İslam Memiş'ten altın yorumu geldi. Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, beklediği yeni rakamları açıkladı. Yatırımcılar tarafından özellikle takip edilen gram altın ve ons altında rekorlar birbirini kovalıyor. Peki, gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını yükseldi mi?

Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş gram altın için yorumda bulundu. Altının yıl sonuna kadar rekor kıracağını açıkladı.

Gram altın 2 bin 737 TL'den işlem görürken, ons altın da 2 bin 520 dolardan satılıyor. Altın Uzmanı İslam Memiş piyasayı değerlendirdi, "Dolar/TL'nin 33.68 lira, Euro/TL'nin ise 37.13 lira seviyesinden haftayı tamamladı. Euro'nun dolar karşısında daha pozitif ayrışabileceğini söyleyebiliriz. Euro/dolar paritesinde yıl sonu beklentim 1.12. Bu yüzden 1.10 seviyesinin altındaki fiyatları alım fırsatı olarak görüyorum" dedi.

Altın Uzmanı İslam Memiş, yıl sonunda rekor seviyeler beklediğini açıkladı. Uzman Memiş, gram altın fiyatının 2024 sonunda 3 bin-3 bin 500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Gram altın Kapalıçarşı'da ise dün 2 bin 745 liradan işlem gördü.

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