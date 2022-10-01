  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İslam Memiş uyardı: O rakamın üstüne çıkacak
Ekonomi

İslam Memiş uyardı: O rakamın üstüne çıkacak

Altın fiyatları piyasa hareketliliğine bağlı olarak sürekli yükseliş ya da düşüş gösteriyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin önemli uyarıda bulunarak, "Ben dolardan uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı tüm diğer enstrümanları ucuz buluyorum. Doların karşısındaki diğer enstrümanlar daha avantajlı" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 21:46:00 -
İslam Memiş uyardı: O rakamın üstüne çıkacak

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar ve euro konusunda da değerlendirmeler yaptı. Memiş, "Ben dolardan uzak durmayı tercih ettiğimden dolayı tüm diğer enstrümanları ucuz buluyorum. Doların karşısındaki diğer enstrümanlar daha avantajlı. Euro doların altında kaldı. Euro dolara karşı ucuz kalmaya devam diyor. Bir kağıt paraya yatırım yapacaksam bunun adı dolar değil, euro ve sterlindir benim nazarımda. Dolardan uzak durmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

Gram altın 1000 liranın üstüne çıkacak

Memiş, altın fiyatlarının 1000 liranın üstüne çıkacağını ifade ederek, "Altında bir sonraki atakları 1020, 1040 ve 1060 lira olarak göreceğiz. 1.000 liranın altındaki sarkmalar kalıcı değil" dedi.

Memiş, "Gram altın TL ekranlarda 980. 998-1001 lira seviyesinde. Ekranlardaki rakamlara inanarak altın düştü diyenlere belirtmek isterim. Gümüş rasyodan kaynaklı altına kıyasla pozitif ayrıştı. Pozitif hareketlerine devam etti. Yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek. Gümüşün gram fiyatı serbest piyasalarda 12 lira seviyesinde. Kripto para piyasasında yatay seyir, satıcılı seyir devam ediyor. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum" diyerek gram altında yaşanabilecek senaryolar hakkında bilgi verdi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23