İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! Dolar ve gram altın için 'Buhran geliyor' dediği o uyarı, tahmini

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ekim ayı için 'buhran' uyarısı verdi. Memiş, dolarda parası bulunduranları özellikle uyarırken, gram altın ve gram gümüş tahminleriyle de dikkat çekti. Memiş ayrıca, 'borç para' uyarısı da yaptı.

Finans analisti İslam Memiş, ekim ayı öncesi "Fırtına öncesi sessizlik!" uyarısında bulundu. Memiş, son hafta için dolar, gram altın, gram gümüş, borsa, euro değerlendirmeleri yaptı.

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, "Fırtına öncesi sessizlik!" başlıklı Youtube videosunda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Borsada, döviz kurlarında, emtia fiyatlarında son durum nedir? Elime TL geçti, faiz mi, borsa mı yoksa döviz mi?

Borsa İstanbul 8323 puanda. Hafif alıcılı günü tamamlamaya çalışıyor. Kısa vadeli yatırımcılar çıkış için zaman zaman fırsat bulabiliyor. Halka arzlarda önümüzdeki hafta yeni şirketler için açıklamalar geliyor. Halka arzlar devam ettikçe yatırımcı sayısında da artış oluyor. 7500 ve 7150 puana kadar endeks tarafında düşüş öngörüm devam ediyor.

Dolar TL kuru 27.26 seviyesinde. Bütün ülkelerde dolar değer kazandı. Dolar endeksi güçlü duruşunu devam ettiriyor. Böylece diğer enstrümanlara karşı daha güçlü olduğunu görüyoruz. 92.94 öngörüm devam ediyor yıl sonu dolar endeksi öngörümde. 29.70 yıl sonu dolar TL öngörümde değişiklik yok. 2024 yılında 45 lira seviyesinde de değişiklik yok. Bugünlerde eğer ısrarla döviz almak isteyen varsa burada, dolar karşısında hangisi değer kaybetmişse o tarafta ilgilenilmeli. O da euro."

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Memiş, parasını faizde değerlendirenler ile dolarda yatırımı bulunduranları özellikle uyarırken, gram altında beklediği zirveyi de açıkladı...

İslam Memiş, gram altın ve ons altın için ekim ayı tahminlerini açıklarken, 'borç isteyenlere dikkat' uyarısı da yaptı.

Memiş'in açıklamaları şöyle: "Ons altın 1906 dolarda. Yükseliş trendi daha gelmedi. Dolar endeksi yükseldiği için altın ve gümüş gibi emtialar geriledi. 1890 destek seviyesi var, buralar alım yeridir. 1950 direncini bu hafta takip ediyorum.

Gram altın TL 1670 lirada. Serbest piyasalarda 1707-1712 lira. 1700 altında gram altın yok. Orta ve uzun vadeli yatırımcılara alım fırsatı vermeye devam ediyor. Altında düşüşler kalıcı değil.

Ons gümüşte 22.80 destek seviyesi çalışıyor. Bunun altına düşüş beklemiyorum. 24 dolar, 24.75 dolar direncini takip ediyorum. Elinde dolar olan varsa gümüş uygun fiyatlardan geçiyor. Gram gümüş 20.11'de. 21.50 ve 22.50 dirençlerini takip etmeyi sürdüreceğim.

haberglobal'ind erlediği haberde Memiş'in açıklaması şöyle aktarıldı: Yatay, sakin bir haftayı geride bırakacağız. Önemli bir veri akışı yok. Sadece cuma günü euro bölgesinde enflasyon var. Enflasyonla alakalı düşüş beklentisi olan hüsrana uğrayabilir. Bütün ülkelerde enflasyon rakamlarının yukarı yönlü hareketlerini göreceğiz.

Bugünlerde TL varlıkları üzerine getiriler fazla. Borsada ralliler var, faizler yükseliyor ancak bunların içinde hep birlikte yükselmeleri büyük bir risk. Kısa vade için faiz hassasiyeti olmayanlar faize yöneldi.

"BORÇ İSTEYENLER OLABİLİR, BUNA DİKKAT!"

Dövizle ilgilenenlerin de çok dikkat etmesi lazım. Faiz kazandırdığı için çevrenizde sizden borç isteyen olabilir. Borçla bu piyasalara giren ve batıran birçok insan gördük. O yüzden sizden borç isteyen olursa ve bu kişi temel ihtiyaçlarında, özel ihtiyaçlarında kullanmayacaksa sizden aldığı borç paraları faize bağlayabilir. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Ya verdiğiniz parayı unutacak ya da vermeyeceksiniz. Bana göre küresel piyasalardaki sessizlik, fırtına öncesi sessizlik. Ekim ayında tufan başlayacak bana göre. Eylül ayı bir alım fırsatı oldu. 2024 yılının hazırlığını eylül-ekim aylarında yapmak lazım. Bu hafta son hafta. Küresel piyasalarda gerçek fiyatları ekimde göreceğiz.

2024 yılında birçok şirketin kapanma olasılığı fazla. İşsizlik oranlarında artış ihtimali fazla. Bizim küresel piyasalarda konuşacağımız diğer önemli bir konu başlığı da kitlesel göçler olacak. Birçok ülkeden hissedilecek ve bunlar toplumsal olaylara neden olabilir. Parası hazır olup ev almak için gecikenler var. Emlak fiyatlarının düşüşünü bekliyorsanız büyük bir hüsran yaşayabilirsiniz göç nedenli. Daire veya kira fiyatlarının düşmesi söz konusu değil."