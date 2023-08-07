İslam Memiş tüm ezberleri bozdu! Altını olanlar ne yapıp edip o güne ve saate dikkat etsin

Bu hafta gram altın, dolar, borsa, gümüş, ons altında yatırımcıları neler bekliyor? Piyasalar için kritik veriler var mı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu sorulara yanıt aradı.

Özellikle perşembe gününe işaret ederek, "Para piyasalarında hareketlilik yaşanabilir" diyen Memiş, TV100'deki yazısında şunları aktardı:

"Bu hafta para piyasalarında hareketlilik yaşanabilir. Özellikle perşembe gününe dikkat!

Çünkü ABD enflasyon verisi perşembe günü saat 15.30’da açıklanacak.

Bir önceki veri yüzde 3’tü. Temmuz ayı ise yüzde 3,3 olarak açıklanabilir.

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Yüksek gelen enflasyon verisi tüm ülkelerde “Enflasyon geri döndü” yorumlarını beraberinde getirebilir.

Bizim için sürpriz değil. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun tekrar geri geleceğini, 2024’ün ortalarına kadar yüksek seyredeceğini, Fed’in tekrar faiz indirimlerine başlayacağını birçok kez belirtmiştim.

Peki bu hafta yatırımcılar para piyasalarında hangi bant aralıklarını takip etmeli?

BIST 100 ENDEKSİ:

Geride bıraktığımız haftayı 7 bin 400 puandan tamamlamıştı.

Yıllık bazda yön yukarı.

Kâr satışları gelmeden kademeli girişi düşünmüyorum.

Çoğu yatırımcı TL varlıkları üzerinden sistemde.

Faiz, KKM ve borsa.

Ben, kenarda beklemeyi, farklı enstrümanlara giriş yaparak beklemeyi tercih edenlerdenim.

Risk dağılsın, sağlıklı piyasa oluşsun, düzeltmeler yaşansın ancak öyle.

Kendimi kümeste bulmak istemiyorum.

Dolar yükseldikçe borsa da gidecek diye bakmak gerek.

7 bin 250-7 bin 550 puan aralığını takip edeceğim."

DOLAR/TL:

Resmi kur 26,91, serbest piyasa 26,98 lira.

TCMB’nin faiz toplantısı yaklaştıkça, baskılanma bitebilir. Yön yukarı. Ağustos ayı için beklentim 27,50 lira seviyesi.

Dolar ile ticaret yapanlar veya dolara ihtiyacı olanlar, 27 liranın altını iyimser olarak görebilir.

EUR/USD PARİTESİ:

1,10 seviyesinden kapanış yapmıştı.

Bant aralığı 1,0850-1,1020.

Bu bant aralıklarında yatay seyredebilir.

1,10 seviyesinden kısa vade alım için uzak dururum. Ancak 1,09-1,0850 arası yıl sonuna kadar ideal olduğunu düşünüyorum. 1,12-1,1350 ve 1,15 bandına kadar yükseliş beklentim devam ediyor.

ONS ALTIN (XAU/USD):

Bin 942 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.

Bu hafta bin 930-bin 958 dolar aralığını takip edeceğim.

Fed üyelerinin şahin mesajları ve enflasyon verisi baskılanmanın devam edeceğini gösteriyor.

Ağustos’ta bin 918-bin 960 dolar aralığında kalmayı tercih edebilir.

Bin 930 ve altındaki rakamlar Eylül-Ekim hedefli 2 bin dolar üzeri için alım fırsatı sunduğunu düşünüyorum.

ONS GÜMÜŞ (XAG/USD):

23,62 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.

23,20-24,20 dolar aralığını takip edeceğim.

Dolar endeksi (dxy), tekrar yükseliş gösterebilir ve emtia fiyatlarını baskılayabilir.

DOLAR ENDEKSİ (DXY):

İşte her şey burada belirleniyor.

DXY, tüm enstrümanların yönünü belirleyen silah konumunda.

101,83 seviyesinden kapanış yapmıştı. Tekrar 102,80 seviyesini hedef alabilir. Bu da dolar karşısındaki varlıklara giriş için uygun bir zemin hazırlar.

Toparlayacak olursam, bu hafta dolar güçlü, karşısındaki enstrümanlar yatay ve baskılanma sürecinde kalabilir.

Dolar/TL kuru ile dolar endeksini birbirinden ayırt edebilen şifreyi çözmüş olur.

Dolar/TL kuru ile beraber diğer enstrümanların da yukarı gideceği zaten belli.

Ondan sebep parite üzerinden işlemler çok önemli.