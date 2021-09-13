İslam Memiş 'Son fırsat' diyerek uyardı

Piyasalarda 2021 yılının son çeyreğine girilirken, altın fiyatları için kritik olacak ABD enflasyon verisi 14 Eylül Salı günü açıklanacak. Altın fiyatları yön arayan, kararsız bir görüntü çizerken, İslam Memiş, yılsonu altın tahmini ve analizlerini paylaştı.

"Ons altın 1800 dolar seviyesinden uzaklaşmak"

ABD açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın fiyatları için bir toparlanma söz konusu olduğunu belirten İslam Memiş, "Bununla beraber kar satışları da gördük. Bu hafta 1780-1830 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Ons altın 1800 dolar seviyesinden uzaklaşmak istemiyor" dedi.

"Ons altın Salı günü kendine daha yeni bir yön belirleyebilir"

Ons altın fiyatlarının ABD'de açıklanacak enflasyon verisi görmeden kendine yön belirlemek istemediğini ifade eden Memiş, "Ons altın Salı günü kendine daha yeni bir yön belirleyebilir. Enflasyon rakamları yüksek gelirse, ons altın yükselişini 1850 dolar seviyesine kadar sürdürebilir. Ancak beklentilerin altında açıklanan bir enflasyon verisi söz konusu olursa, düşüş 1765 dolar seviyesine kadar geri çekilmeler görebiliriz" diye konuştu.

"Büyük bir ihtimalle son bir dip seviyesi var"

Ons altın için son bir kez alım fırsatı olabileceğinin altını çizen uzman isim, "Büyük bir ihtimalle son bir dip seviyesi var 1770-1765 dolar seviyesi. Ama kabaca da sıkışmış bir dar bant aralığı söz konusu. 1750-1850 dolar band aralığı diyelim buna. Burada orta ve uzun vadede mutlaka bir kırılım olacaktır" ifadelerini kullandı. Ons altın fiyatları için son dönemde 40 dolarlık bir sıkışmış bir bant aralığı olduğunu ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatları içinde şu değerlendirmelerde bulundu.

478-488 TL seviyeleri takip ediliyor

Gram altın fiyatları için takip edilen bant aralığının 478-488 lira seviyeleri olduğunu açıklayan uzman isim, "Bu bant aralığı geçerliliğini koruyor. Zaman zaman ons, zaman zaman da dolar kurundan etkileniyor. Genel itibariyle de bu bant aralığının kırılamadığını gözlemliyoruz" diye konuştu.

Son dip seviyesi

480 lira seviyesinin altındaki rakamların gram altın için yılın son dip seviyesi olduğunu öne süren Memiş, "480 liranın altında 475 lira devamında 470 lira seviyesi. Tahminimce yılın son dip seviyeleri buralar. Dolar kuru için bir miktar geri çekilme öngörüyorum. Bu ihtimal gerçekleşirse, gram altın dolar kurundan olumsuz etkilenerek son bir kez 480 liranın altına sarkabilir" dedi.

"Yıl sonu 520-540 TL seviyeleri görülebilir"

480 liranın altına sarkma olması durumunda elinde TL bulunduran ve gram altın için düşüş bekleyenlere altım fırsatı olacağını savunan uzman isim, "Yılsonu ile alakalı gram altın fiyatları için 520-540 TL aralığını görme ihtimalimiz yüksek. Ama kısa vadede önümüzdeki bir hafta boyunca 478-488 lira bant aralığını bence geçerliliğini koruyacak" açıklamasında bulundu.