İslam Memiş gün verdi! Altını olanlar dikkat

İslam Memiş, Jackson Hole toplantısı ve FED Başkanı Powell yapacağı açıklamaya dikkat çekerek Cuma günü işaret etti. Memiş, Cuma günü ciddi bir yön kırılması olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı

İşte İslam Memiş'in o açıklamaları;

Küresel piyasalar için oldukça kritik bir haftaya girdik. Bu hafta Jackson Hole toplantısı var. Cuma günü FED Başkanı Powell’ın konuşması olacak. FED Başkanı Powell açıklamasında varlık alımlarını azaltma noktasındaki programı açıklayacak. İki türlü bir seçenek var bu hafta. FED varlık alımlarını bu yıl sonunda azaltmaya başlayacak mı veya bunu 2022-2023 yılına mı öteleyecek bu sorunun cevabını arayacağız.

Yüzde 50 yüzde 50 ihtimal var

Bu iki ihtimal karşısında yatırımcılar yüzde 50 yüzde 50 bir ihtimali satın alacaklalar. Özellikle Dolar-TL kuru, dolar varlıkları, altının ve gümüşün gram fiyatı, borsalardaki seyir cuma günü bir yön kırılması yapacak. Öyle bir yön kırılması olacak ki ya fiyatlar aşağı yönlü ya da yukarı yönlü bir trend gerçekleştirecek.

Gözler cumada

FED Başkanı Powell açıklamalarında varlık alımlarını yıl sonunda azaltmaya başlayacağının sinyalini verirse emtia fiyatlarında sert düşüşler dolarda ise sert yükselişler görürüz. Eğer varlık alımlarını biraz daha beklemek istiyoruz söyleminde bulunursa tam tersi bir senaryo görürüz. Cuma günü net bir şekilde görmüş olacağız.

Afganistan konusu küresel ekonomiler açısından önemli. Dış politika tarafına gelen haber akışları da ülkelerin dış politikadaki seyrinde önemli olamaya devam ediyor. Piyasalar haftaya karışık bir seyirde başladı. Cuma gününe kadar piyasalardaki bu karışık seyrin devam etmesini bekliyoruz. Benim şahsi görüşüm FED Başkanı Powell’ın açıklamalarının piyasalarda bir bozulmaya sebep olmayacağı yönünde.