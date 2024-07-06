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Ekonomi İslam Memiş gram altın için rakam verdi
Ekonomi

İslam Memiş gram altın için rakam verdi

Yeniakit Publisher
2024-07-06 15:01:00 -
İslam Memiş gram altın için rakam verdi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından altın ve gümüş ile ilgili öngörülerini paylaştı.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş Amerika'da saat 15.30'da açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin iç piyasaya yansımalarını yorumladı. İfade ettiklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirten Memiş'in x hesabından tarım dışı istihdam verileri ile ilgili öngörülerini paylaştı.

Tarım dışı istihdam artışı Nisan ayı için 165 binden 108 bine, Mayıs ayı için 272 binden 218 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının bir önceki ay gördüğü yüzde 4,0 seviyesinde sabit kalacağı şeklindeydi.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 136 bin, kamu istihdamında artışın 70 bin olduğunu açıkladı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in X sosyal medya hesabından yapmış olduğu yorumları şu şekilde:
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"ABD'de tarım dışı istihdam Haziran ayında 206 bin kişi arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 190 bin kişilik artış açıklanması yönündeydi.

Altın ve gümüş sert tepki vermedi. Yükseliş cılız kaldı. Haftaya bir tur daha aşağı yapar mı kapanışta belli olur."

Memiş bu paylamışımın ardından bir başka paylaşımında da şu ifadeleri kullandı:

Altın, TDİ verisi sonrası yeni bir bant aralığa yerleşti.

Takip edeceğim bant aralığı; 2.350-2.400 $ 2.500-2.550 TL

İki şeye dikkat edin!

1- Küresel borsalardaki sert satışlara

2- İsrail-Lübnan gerilimine"

Bir başka paylaşımında da Memiş gram altın için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gram altında Temmuz ayı itibari ile 2.550 lira direncini takip edeceğim. Ağustos-Eylül aylarında ise 2.700-3.000-3.500 aralığında yükseliş bekliyorum."

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