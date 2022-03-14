İslam Memiş "Çok güzel tezgah hazırladılar" dedi ve uyardı: Bir bakacaklar ki...

Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde devreye alınan yaptırımların küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve buna paralel alınan tedbirler de yeniden gündeme geldi.

Analistler, yurt içinde ise yatırımcıların odağında, perşembe günü faiz kararını açıklayacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısının bulunduğunu hatırlatarak, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilecek müzakerelerin takip edileceğini kaydetti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıya önemli mesajlar verdi.

"Piyasalarda sert yükselişler ve sert düşüşler var. Kumar oynayarak insanlar elindeki varlıklarından oluyorlar. 2022 yılının senaryosu şu. Enflasyon ile fakirleştirilen insanların elinden al sat yaptırılarak elindeki varlıklar alınarak daha da fakir edilecek" diyen Memiş, "İnsanların alım gücü azalmaya devam ediyor. İkinci tezgaha düştüler. Savaş ortamı korku pompalıyorlar manipülasyon piyasasında dalgalı piyasada insanlar al sat yaparak parasını katma hayalinde olacaklar ama bakacaklar ki elindekinden de olmuşlar. Al sat bağımlısı olanlar akıllanmayacak. Çok güzel tezgah hazırladılar. Manipülasyon piyasasında insanların elindekini alacaklar. Altın uçacak kaçacaktı ne oldu? Altının onsu 1974 dolar. Uçan kaçan olmadı. Dolarla altın almak günlük bazda mantıklı olacak. Altının gram fiyatı dolar kurunu takip etmeye devam ediyor. Bu fiyatlardan altın ve gümüş almayı tercih etmem. Elimde TL olsun bu fiyatlardan almam" ifadelerini kullandı.