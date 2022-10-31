İslam Memiş bu kez saat verdi: Altın ve dolar için o saate dikkat edin
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerde bulundu. Memiş bu kez saat verdi
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararının etkileri için saat vererek uyardı. Döviz kurları nasıl tepki verecek? Piyasalardaki dalgalanma ne kadar sürecek? Doları olanlar hangi seviyelere dikkat etmeli? İşte bu haftanın beklentileri...
Bu hafta yurt içi piyasalarda, TÜİK Ekim ayı enflasyon verisi; yurt dışı piyasalarda Fed’in faiz kararını takip edeceğiz.
Ekim ayı enflasyon verisinin yüzde 84 civarında açıklanması bekleniyor.
TCMB, son üç toplantıda faiz indirirken dolar/TL kurunun yükselişi enflasyonda yükselişi desteklemiş olabilir.
Büyümeye odaklanan ekonomi yönetimi, enflasyonun baz etkisiyle gerilemesini bekliyor.
TCMB, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 60,4’den yüzde 65,2’ye yükselmişti.
Enflasyon rakamlarının gerilemesi, piyasada fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor.
TÜİK enflasyon rakamı perşembe günü açıklanacak.
Amerika Merkez Bankası (FED), çarşamba akşamı saat 21.00’de faiz kararını açıklayacak.
Fed’in 75 baz puanlık faiz arttırımı piyasalar tarafından yüzde 100 fiyatlandı.
Saat 21.30’da Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısında sorulara cevap verecek.
Powell’ın açıklamaları karardan önemli olabilir.
Ondan sebep 21.00-22.00 arasında yaşanan dalgalanmalar sağlıksız olabilir.
Çarşamba akşamına kadar piyasaların belirsizlik ve dalgalı seyirde geçmesini bekliyorum.
Kalıcı fiyatlamalar ve Kasım pozisyonları perşembe günü itibariyle başlayabilir.
Bu hafta Rusya’dan gelen açıklamalar da önemli olacak.
Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesi, küresel gıda endişesi için önemli rol oynayacak.
Rusya, AB ve ABD üçgeninden gelecek haber akışları, tarım emtia fiyatlarını yükseliş yönünde desteklemesini bekliyorum.
Tarım emtiaları, yıl sonuna kadar yeni rekorlarını test edebilir.
Kaynak: Tv100
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