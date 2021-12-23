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Ekonomi İslam Memiş bu kez onları uyardı: Tokat atacaklar üzülürsünüz
Ekonomi

İslam Memiş bu kez onları uyardı: Tokat atacaklar üzülürsünüz

Altın ve doların çökeceğini saatler önce duyuran İslam Memiş, bu kez kripto para yatırımcılarına seslendi. Kriptocuları uyaran Memiş, "Devletlerin karşısında olmayın! Ulus devletler, tokat atacak! Üzülürseniz üzülürüm" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 10:50:00 -
İslam Memiş bu kez onları uyardı: Tokat atacaklar üzülürsünüz

Altın ve dolar fiyatları zirvede iken "Altın ve dolar çökecek, acınacak hale gelirsiniz" diyerek yatırımcıları uyaran ve haklı çıkan İslam Memiş'ten yeni uyarı geldi. İslam Memiş bu kez de kripto para yatırımcısına "üzülürsünüz" dedi.

İslam Memiş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlar; Uzun vadeli ve ihtiyacınız olmayan parayı bağlarsanız iyi olur. Devletlerin karşısında olmayın! Ulus devletler, tokat atacak! Üzülürseniz üzülürüm" uyarısı yaptı.

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